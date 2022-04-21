«Росэлектроника» наращивает производство электронной продукции
Предприятия холдинга «Росэлектроника» увеличивают количество рабочих смен для наращивания производства электронной продукции. Организованы дополнительные смены на участках производства электронно-компонентной базы, ламп бегущей волны, монтажном производстве.
На саратовском НПП «Алмаз» организуется двух- и трехсменная работа на участках по производству многорежимных усилителей большой мощности, состоящих из ламп бегущей волны. Изделия предназначены для работы в современных бортовых радиолокационных станциях.
На Кимовском радиоэлектромеханическом заводе вводится вторая смена для производства магнитов для ветрогенераторов для атомной отрасли.
В концерне «Созвездие», на Рязанском радиозаводе, воронежском «Электросигнале» и красноярском НПП «Радиосвязь» ряд производственных площадок осуществляют работу в три смены. На тамбовском заводе «Октябрь» созданы дополнительные бригады из рабочих цехов и инженеров-конструкторов.
«В текущих реалиях важно обеспечить бесперебойность выпуска отечественной радиоэлектронной продукции и стабильную работу предприятий. Для этого мы наращиваем объемы производства по наиболее востребованным серийно выпускаемым изделиям, создаем новые импортонезависимые кооперационные цепочки, организуем новые линии с учетом потребностей российского рынка», — рассказали в «Росэлектронике».
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