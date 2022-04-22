ВС Мали получили очередную партию российского оружия
18 апреля 2022 года начальник Генштаба Вооруженных сил Мали генерал-майор Умар Диарра сообщил, что 17 апреля 2022 года малийская армия получила вторую партию российского оружия, а именно два боевых вертолета, радиолокационную станцию наблюдения РЛС 59Н6-ТЕ и другое оборудование.
Сообщается, что груз был доставлен в международный аэропорт имени президента Модибо Кейта.
Два вертолета Ми-35 из первой партии были переданы ВВС Мали 21 сентября 2017 года. Последний вертолет (всего 4 вертолета) был передан ВВС Мали 2 января 2021 года.
В ноябре 2021 года Россия передала ВС Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171Ш.
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22.04.2214:33:14