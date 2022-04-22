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Фотофакты

ВС Мали получили очередную партию российского оружия

 © Фото из открытых источников

18 апреля 2022 года начальник Генштаба Вооруженных сил Мали генерал-майор Умар Диарра сообщил, что 17 апреля 2022 года малийская армия получила вторую партию российского оружия, а именно два боевых вертолета, радиолокационную станцию наблюдения РЛС 59Н6-ТЕ и другое оборудование.

Сообщается, что груз был доставлен в международный аэропорт имени президента Модибо Кейта.

Два вертолета Ми-35 из первой партии были переданы ВВС Мали 21 сентября 2017 года. Последний вертолет (всего 4 вертолета) был передан ВВС Мали 2 января 2021 года.

В ноябре 2021 года Россия передала ВС Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171Ш.

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

Мали
  • Нет аватара william blake
    22.04.2214:33:14

    -Слышь, Мутомба, вот у нас есть такие украинцы, мы им подарили лучшую часть своих земель и сказали-вы теперь государство, давайте жить мирно и торговать. А они решили что не хотят строить, а хотят только воевать. С нами. А ещё выполнять все желания Запада. За кредиты.

    -Не мозет быть. Фак!

    #1249948
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