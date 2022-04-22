15 новых российских тепловозов поступили на Московскую магистраль
Для подачи пассажирских вагонов к поездам дальнего следования на Московской железной дороге будут работать 15 новых тепловозов ТЭМ18ДМ, поступивших в 2022 году по инвестиционной программе ОАО «РЖД». Из них 7 уже задействованы в работе на Казанском вокзале, остальные будут распределены между Ярославским и Павелецким вокзалами.
Тепловоз ТЭМ18ДМ — полностью отечественная разработка. Локомотив имеет новую компактную форму, модифицированную кабину машиниста, которая увеличена в размерах, что улучшает условия труда локомотивной бригады.
Кроме того, новые тепловозы оснащены системой электронной подачи топлива, что позволяет снизить его расход на 15-20% и, соответственно, сократить техногенное воздействие на окружающую среду почти на 9 тыс. тонн в год, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.
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