15 новых российских тепловозов поступили на Московскую магистраль

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Для подачи пассажирских вагонов к поездам дальнего следования на Московской железной дороге будут работать 15 новых тепловозов ТЭМ18ДМ, поступивших в 2022 году по инвестиционной программе ОАО «РЖД». Из них 7 уже задействованы в работе на Казанском вокзале, остальные будут распределены между Ярославским и Павелецким вокзалами.

Тепловоз ТЭМ18ДМ — полностью отечественная разработка. Локомотив имеет новую компактную форму, модифицированную кабину машиниста, которая увеличена в размерах, что улучшает условия труда локомотивной бригады.

Кроме того, новые тепловозы оснащены системой электронной подачи топлива, что позволяет снизить его расход на 15-20% и, соответственно, сократить техногенное воздействие на окружающую среду почти на 9 тыс. тонн в год, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.