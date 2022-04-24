«Политранс» завершил первый этап масштабного перевооружения производства

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21 апреля 2022 года на заводе состоялся торжественный запуск нового автоматизированного оборудования.

Последовательное обновление технического оснащения производства началось в конце 2020 года, когда компания стала участником национального проекта «Производительность труда». Внедрение принципов «бережливого производства», отладки взаимодействия между подразделениями предприятия уже сейчас дали результат — увеличилась выработка продукции, сократились сроки протекания всех производственных процессов, а объем незавершенного производства снизился на 27%.

Проведенный цикл мероприятий нацелен не только на повышение качества основной продукции компании. Высокая точность обработки изделий, которую обеспечивает новое оборудование, позволяет реализовывать проекты, связанные с импортозамещением.

«Политранс» — это не только высокотехнологичный завод. Это еще и социально-ориентированная компания, для которой вопросы кадровой политики являются одними из важнейших. В компании разработаны и действуют несколько социальных программ, начиная от медицинского страхования сотрудников, до обеспечения молодых специалистов жильем. Сейчас прорабатывается вопрос с администрацией южноуральского городского округа о постройке отдельных домов для сотрудников.

На заводе на постоянной основе ведется работа по улучшению условий труда. Оборудована комната отдыха, где сотрудники могут перекусить в перерыв и сыграть в настольный теннис.

На предприятии существует традиция премирования сотрудников за непрерывный стаж работы. Так, специалисты проработавшие на заводе 10 лет, награждаются серебряными значками, а те, кто работает 20 лет — золотыми.