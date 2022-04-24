«Политранс» завершил первый этап масштабного перевооружения производства
21 апреля 2022 года на заводе состоялся торжественный запуск нового автоматизированного оборудования.
Последовательное обновление технического оснащения производства началось в конце 2020 года, когда компания стала участником национального проекта «Производительность труда». Внедрение принципов «бережливого производства», отладки взаимодействия между подразделениями предприятия уже сейчас дали результат — увеличилась выработка продукции, сократились сроки протекания всех производственных процессов, а объем незавершенного производства снизился на 27%.
Проведенный цикл мероприятий нацелен не только на повышение качества основной продукции компании. Высокая точность обработки изделий, которую обеспечивает новое оборудование, позволяет реализовывать проекты, связанные с импортозамещением.
«Политранс» — это не только высокотехнологичный завод. Это еще и социально-ориентированная компания, для которой вопросы кадровой политики являются одними из важнейших. В компании разработаны и действуют несколько социальных программ, начиная от медицинского страхования сотрудников, до обеспечения молодых специалистов жильем. Сейчас прорабатывается вопрос с администрацией южноуральского городского округа о постройке отдельных домов для сотрудников.
На заводе на постоянной основе ведется работа по улучшению условий труда. Оборудована комната отдыха, где сотрудники могут перекусить в перерыв и сыграть в настольный теннис.
На предприятии существует традиция премирования сотрудников за непрерывный стаж работы. Так, специалисты проработавшие на заводе 10 лет, награждаются серебряными значками, а те, кто работает 20 лет — золотыми.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.