Челябинский «Политранс» значительно нарастил выпуск прицепной техники

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Компания обновила бренд и направила за последние 3-4 года 1 млрд руб. инвестиций на модернизацию производства.

«Обновление бренда, приуроченное к 25-летию компании в 2025 году, на самом деле отражает большой внутренний процесс. За 3-4 года мы заменили 60% оборудования», — рассказал учредитель завода «Политранс» Семён Мительман.

В отличие от новых производств, которые закладываются с нуля, «Политранс» — пример восстановления завода. В 2000-е он создавался на базе Южноуральского ремонтно-механического завода, построенного в 60-е годы прошлого века. В последующие десятилетия «Политранс» постепенно вел реновацию.

Из одного миллиарда инвестиций почти 80% - собственные средства компании и более 20% - меры поддержки, полученные через ФРП.

«Политранс» применил роботов в работе, организовал целый цех станков с числовым программным управлением. Станки заказывали у российских разработчиков и производителей, а также в Турции и Китае.

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