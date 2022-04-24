Клинцовский автокрановый завод выпустил новые модели техники
Как сообщила пресс-служба АО «Клинцовский автокрановый завод», в марте 2022 года заводом были выпущены две новые модели техники.
В первой половине марта «Клинцовский автокрановый завод» представил новую модель многофункционального гусеничного кран-манипулятора грузоподъемностью 10 тонн с четырёхсекционной установкой КМГ-20К на шасси ТЛ-5АЛМ производства «АЛТАЙЛЕСМАШ», предназначенную для выполнения погрузочно-разгрузочных, ремонтно-восстановительных, монтажных работ, а также для пассажирских и грузовых перевозок в условиях бездорожья и пересеченной местности в диапазоне температур окружающей среды от -40 до + 40 градусов по Цельсию.
Новая модель стала четвертой в линейке техники АО «ГАКЗ» на шасси ТЛ-5АЛМ. Ранее заводом был освоен выпуск КМГ КС-59729-14Т грузоподъемностью 32 тонны, КС-59713-14Т Грузоподъемностью 15 тонн, а также КМУ 150 (грузовой момент 15Т).
21 апреля 2021 года пресс-служба АО «Клинцовский автокрановый завод» сообщила о выпуске новой модели краноманипуляторной установки КМУ-10К на шасси бортового автомобиля МАЗ-5340, грузоподъемностью 4,6 т и грузовым моментом 12,5 т∙м.
Установка способна работать ниже уровня горизонта и поворачиваться вокруг собственной оси на 400°. Управление осуществляется как с помощью дистанционного пульта, так и с помощью рычагов с обеих сторон установки.
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