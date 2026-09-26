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Roman Wyrzykowski Судостроение и судоходство

На строящийся морской транспорт вооружений «Академик Макеев» установлен палубный кран

© sudostroenie.info

В Центр судоремонта «Звёздочка» ОСК доставлены два подъёмных крана российского производства. Как отмечается в сообщении предприятия от 24 сентября, оба подъёмных крана из Санкт-Петербурга прибыли в Северодвинск по Беломоро-Балтийскому каналу.Первый — палубный электрогидравлический кран — уже смонтирован на морском транспорте вооружений «Академик Макеев». Длина стрелы составляет 44 метра, вес — 93 тонны. Это первое российское подъёмное устройство с такими характеристиками.Второй — портальный кран «Витязь» — после монтажа и пусконаладочных работ будет курсировать вдоль док-камеры. Он приобретён «Звездочкой» по программе технического перевооружения верфи.

Примечательно, что разгрузка крана для «Академика Макеева» потребовала дополнительных усилий. «Главная сложность при разгрузке заключалась в том, что длина нашего плавпричала 36 метров, а стрелы крана — 44 метра. То есть верхняя часть на восемь метров выступала над водой, и буксирам нужно было маневрировать с учётом этого. Впрочем, в наших экипажах люди обученные, все справились», — пояснил и.о. капитана «Звездочки» Тимур Исмайлов.«Пришлось задействовать два крана одновременно. Мы такой работой занимались впервые, ведь у других заказов этой серии крановые установки монтировали в цехе. Впрочем, мы проводим много уникальных операций. Вспомнить ту же ЛСП-А, когда кантовали секции под сто тонн в воздухе, как игрушечки», — добавил старший мастер такелажного участка Дмитрий Вознюк.Фото: ЦС «Звездочка»

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Источник: sudostroenie.info

Комментарии 1

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  • Нет аватара alexm29.09.26 14:00:22

    Северный флот в ближайшее время получит новое судно для поставок ракет, в том числе ядерных — морской транспорт вооружения проекта 20181 «Академик Макеев», сообщили источники «Известий». Корабль строился более десяти лет, поскольку при его создании пришлось заменить ряд критически важных импортных систем отечественными разработками.
    Длина судна — 107,6 м, ширина — 17,8 м, водоизмещение 6300 т, экипаж 60 человек. Корабль может принимать на борт вертолеты Ка-29. Также он оснащен краном грузоподъемностью 90 т.

    — Это ракетовоз, предназначенный для перевозки межконтинентальных баллистических ракет, — рассказал «Известиям» Андрей Качан, экс-начальник вспомогательного флота Балтийского флота. — Он может перегружать боеприпасы в подводную лодку у причала. Прорабатывается вопрос о возможности перегрузки прямо в море, но вообще такой необходимости нет — лодки выходят в море уже с полным боекомплектом на борту.

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