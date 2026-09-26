На строящийся морской транспорт вооружений «Академик Макеев» установлен палубный кран

В Центр судоремонта «Звёздочка» ОСК доставлены два подъёмных крана российского производства. Как отмечается в сообщении предприятия от 24 сентября, оба подъёмных крана из Санкт-Петербурга прибыли в Северодвинск по Беломоро-Балтийскому каналу.Первый — палубный электрогидравлический кран — уже смонтирован на морском транспорте вооружений «Академик Макеев». Длина стрелы составляет 44 метра, вес — 93 тонны. Это первое российское подъёмное устройство с такими характеристиками.Второй — портальный кран «Витязь» — после монтажа и пусконаладочных работ будет курсировать вдоль док-камеры. Он приобретён «Звездочкой» по программе технического перевооружения верфи.

Примечательно, что разгрузка крана для «Академика Макеева» потребовала дополнительных усилий. «Главная сложность при разгрузке заключалась в том, что длина нашего плавпричала 36 метров, а стрелы крана — 44 метра. То есть верхняя часть на восемь метров выступала над водой, и буксирам нужно было маневрировать с учётом этого. Впрочем, в наших экипажах люди обученные, все справились», — пояснил и.о. капитана «Звездочки» Тимур Исмайлов.«Пришлось задействовать два крана одновременно. Мы такой работой занимались впервые, ведь у других заказов этой серии крановые установки монтировали в цехе. Впрочем, мы проводим много уникальных операций. Вспомнить ту же ЛСП-А, когда кантовали секции под сто тонн в воздухе, как игрушечки», — добавил старший мастер такелажного участка Дмитрий Вознюк.Фото: ЦС «Звездочка»