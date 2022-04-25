«ТрансКонтейнер» запустил новый регулярный сервис из Красноярска на Дальний Восток

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ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу «Дело») с собственного контейнерного терминала Базаиха (Красноярск) запустил регулярный сервис на терминал компании на станции Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги, следует из сообщения группы.

52 контейнера с товарами народного потребления были отправлены в Хабаровск. Груз прибыл в пункт назначения 23 апреля. В рамках перевозки оператор предоставил собственное оборудование и организовал транспортировку груза по железной дороге.

По словам директора по продажам и клиентскому сервису «ТрансКонтейнера» Никиты Пушкарева, на текущий момент компания планирует отправлять в Хабаровск порядка двух поездов в месяц, при этом в перспективе оператор видит потенциал для увеличения количества отправок.

ПАО «ТрансКонтейнер» — лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет порядка 100 тыс. единиц вместимостью более 140 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ — более 40 тыс. единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий. Единственным акционером является Группа компаний «Дело».