На ЧЭМК запущена новая электропечь для производства силикомарганца

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Завершён монтаж оборудования новой рудовосстановительной печи РКО-22,5 (печь № 45) для производства силикомарганца в цехе № 7 АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (АО «ЧЭМК»).

15 апреля осуществлён пуск печи, что обеспечило рекордные 9 месяцев с даты заключения договора на поставку оборудования до ввода печи в эксплуатацию.

Предыдущим рекордом, установленным СКБ и ЧЭМК, было строительство печи № 43 (РКО-27,6), проектирование и изготовление которой было начато АО «СКБ Сибэлектротерм» в июне 2019 г., а через 11 месяцев печь была выведена на проектную мощность.

Поставка новых печей АО «СКБ Сибэлектротерм» проводит в соответствии с программой технического перевооружения ферросплавного производства АО «ЧЭМК». Проводимая в цехе № 7 глобальная реконструкция в итоге не только повысит эффективность производства ферросплавов и улучшит условия труда рабочих, но и существенно снизит нагрузку на экологию, в целом. В частности, этому будет способствовать полная замена старых печей с высоким зонтом, в которых происходит выбивание газа и пыли, на печи с низким зонтом.

Челябинский электрометаллургический комбинат — крупнейший производитель ферросплавов в России, способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии.

Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 120 наименований ферросплавов и лигатур, более 40 изделий электродного производства. Продукция цехов и участков по переработке отходов основного производства находит широкое применение в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, в дорожном, промышленном и жилищном строительстве, в сельском хозяйстве.

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