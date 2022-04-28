На завод «Янтарь» в рамках программы импортозамещения ввели в эксплуатацию отечественные станки
На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» состоялся ввод в эксплуатацию двух новых станков: токарно-карусельного и токарно-валового. Оборудование приобреталось калининградскими корабелами по инвестиционному проекту «Техническое перевооружение трубогибочного и машиностроительного производств».
Токарно-карусельный станок был создан специально по заказу «Янтаря» в Краснодаре компанией «ЮЗТС».
Новое оборудование даст возможность высокопроизводительного и качественного изготовления деталей большим диаметром и весом, но имеющих небольшую длину.
Система ЧПУ базового карусельного центра ЮЗТС была создана в городе Иваново компанией «Мехатроника». Станок произведён и доработан под требования кораблестроителей «Янтаря» на Южном заводе тяжелого станкостроения (ЮЗТС) в Краснодарском крае, где внесли ряд изменений в конструкцию своей серийной линии.
Это полностью отечественная разработка, на которой установлена в том числе современная система ЧПУ российского производства, по своим возможностям и функционалу не уступающая импортным аналогам.
Ниже представлены фотографии станка, пульта ЧПУ и шкафа управления:
Справочно: АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» — единственное российское судостроительное предприятие, которое расположено в юго-восточной незамерзающей части Балтики, вблизи от крупнейших индустриальных центров Европы. Это способствует тому, что корабли и суда, построенные на заводе «Янтарь», пополняют военный и гражданский флот в любое время года. Основная специфика АО «ПСЗ «Янтарь» — корабли и суда с высокой степенью технического насыщения. Основную долю в портфеле заказов АО «ПСЗ «Янтарь» традиционно составляют боевые корабли в рамках выполнения государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества. Строительство гражданских судов различного назначения — еще одно направление деятельности предприятия, нацеленное на освоение как внутреннего, так и зарубежного рынков.
Краснодарский ЮЗТС был создан шесть лет назад на базе станкостроительного завода имени Седина и является правообладателем его товарного знака. Станки завода часто используются в различных отраслях промышленности, в том числе в энергомашиностроении, атомном машиностроении, авиастроении и металлургии.
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