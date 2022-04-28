Фармацевтическая компания «Гротекс» запустила новый завод в Санкт-Петербурге
Фармацевтическая компания Solopharm (ООО «Гротекс») в Петербурге запустила новый завод по производству твёрдых лекарственных форм, капсул и таблеток. Он расположен в Красногвардейском районе города, рядом с первым заводом компании.
За период строительства завода линейка лекарственных препаратов расширилась с 36 до 84 препаратов. Новые производственные линии, общая производственная мощность которых составит 2 млрд таблеток и капсул в год, будут направлены на создание препаратов в области кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, травматологии, а также пульмонологии и терапии.
Объём инвестиций оценивается в 3,5 млрд рублей.
Новый завод Solid Plant, по утверждению «Гротекс», стал «самым современным фармпредприятием в России». «Это пока единственное в России модульное предприятие-трансформер. В нем нет ни одной бетонной стены, что позволяет менять конфигурацию производственных помещений в короткие сроки. На предприятии будет GMP-прачечная и GMP-мойка, чего нет у большинства наших коллег (GMP — международный стандарт, регламентирующий практики производства лекарств — ред.). Благодаря этим и другим решениям, мы сможем производить лекарства минимум 22 часа в сутки — обычно в российской практике фармзавод работает 7-8 часов в сутки, прерываясь на обслуживание, мытье тары, переналадку оборудования», — перечислил генеральный директор компании Олег Жеребцов инженерные преимущества Solid Plant.
Олег Жеребцов также сообщил, что в разработке у компании сейчас находятся 184 препарата. «Мы двигаемся, наращивая те портфели, которые у нас были: это линейка твердых форм, естественно, наш биотех (биотехнологические препараты), разработка гормональных препаратов, которые распадаются на пять совершенно разных отраслей. Мы будем продолжать инвестировать наши силы и время в пульмонологию, поскольку там большой пласт эффективных препаратов, и препараты для разжижения крови тоже нам важны».
Частный кластер
SolidPlant — уже третье предприятие «Гротекса». С 2013 года в Петербурге работает завод компании по выпуску жидких лекарств. В прошлом году, как рассказал Жеребцов, в арендованном здании была запущена первая линия производства БАДов; инвестиции в него составили 620 млн рублей. Сейчас компания готовится к запуску еще нескольких заводов, планируя занять весь принадлежащий ей участок в 8,5 га. «Мы планируем строить, пока не упремся в забор, — заявил Жеребцов. — По сути, здесь создается частный фармацевтический кластер, гигантское производство лекарств».
Четвёртым заводом компании станет предприятие по выпуску гормонов — для него разработаны 47 препаратов, анонсировал Жеребцов. Получить разрешение на строительство этого предприятия компания рассчитывает до конца текущего года, а начать его строить — в первом квартале 2023 года. Следующее по плану — предприятие по выпуску ингибиторов.
Фармкомпания Solopharm (ООО «Гротекс») запустила первый завод в 2013 году и сегодня является одним из крупнейших системообразующих предприятий фармацевтической отрасли в России.
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