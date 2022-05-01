Аграрии Западного Казахстана закупают технику Ростсельмаш

© rostselmash.com

Компания передала ключи от современных агромашин сельхозтоваропроизводителям Западно-Казахстанской области.

В административном центре региона г. Уральске Республики Казахстан Ростсельмаш совместно с официальным дилером — ТОО «Орал Агро» — провел большое совещание «Стратегический взгляд в будущее АПК. Статистика. Прогноз». Мероприятие, которое проходило в смешанном формате, поддержали руководители сельхозпредприятий, представители органов власти, эксперты отрасли. Участники видеоконференции «Открытый диалог» обсудили вопросы, актуальные для начала сезона, и перспективы АПК. Специалисты презентовали конструктивные особенности и преимущества современной линейки сельскохозяйственной техники, наиболее эффективной в условиях региона.

В рамках мероприятия на Площади им. Первого Президента прошла демонстрация продукции Ростсельмаш: тракторов RSM 2375, опрыскивателя RSM TS 3200 SATELLINE, косилки самоходной KSU 1. Экспозиция вызвала активный интерес присутствующих. «Всю представленную продукцию можно приобрести по выгодным госпрограммам, что делает ее еще более доступной для казахских аграриев», — прокомментировал директор «Орал Агро» Рамин Кабуев.

Центральным событием дня стала передача ключей от сельхозтехники ее новым владельцам. Мощные тракторы RSM 2375 и косилку KSU 1 приобрели сразу несколько предприятий Республики: ТОО «Адия АГРО», КХ «Бирлик плюс», КХ «Карен», КХ «Айсулу».