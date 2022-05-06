Проект «Подвиги» украсил весь Саранск баннерами с фотографиями фронтовиков

В Саранске и во всех районах Мордовии ко Дню Победы появились баннеры с фотографиями солдат Великой Отечественной Войны, которые родились на мордовской земле.

Эту акцию ко Дню Победы организовала в Республике Мордовия команда проекта «Подвиги».

© Фото из открытых источников

С 21 апреля команда проекта собирала истории от местных жителей с помощью своего сайта Карта геров. Сюда и сейчас можно присылать историю своего героя Великой Отечественной, да и в целом — любого героя из любого времени, ведь проект задумывался как летопись добрых и героических поступков, а летописи пишутся прямо сейчас.

За несколько дней было собрано более 300 историй — жители Мордовии горячо откликнулись на призыв проекта. Все эти истории обязательно появятся на сайте, а 55 первых решили разместить не только на сайте проекта — они появились на городских баннерах в качестве живой социальной рекламы.

© Фото из открытых источников

И сегодня Саранск просто пестрит яркими красками патриотических баннеров, с которых на жителей смотрят родные глаза соотечественников! А мы всерьез думаем: в следующем году объявим акцию всероссийской!

Только посмотрите в эти глаза. Каждое лицо — отдельная поэма о мужестве и доблести.

© Фото из открытых источников