Компания «Пластик Он Лайн» запустила две производственные линии в Подмосковье

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Группа компаний «Пластик Он Лайн» запустила в г. Пушкино Московской области производственные линии по выпуску пластиковых изделий для дома и продукции из кожи.

Готовится к запуску линия по производству бытовой химии. Общая сумма инвестиций в развитие — 165 млн рублей.

В результате открытия новых производств в городском округе Пушкино будет создано около 70 рабочих мест.

«И в линейке товаров для дома, и на рынке изделий из экокожи, а также в секторе бытовой химии сегодня высока доля иностранных производителей. Наши производственные линии, на которых выпускаются аналоги, не уступающие по качеству иностранным, позволят заменить импортную продукцию на российских рынках», — заявил генеральный директор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.