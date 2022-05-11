Амурский ГПЗ в апреле 2022 года

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На первой и второй технологических линиях ведутся восстановительные и предпусконаладочные работы.

На третьей линии завершаются работы по изоляции технологических трубопроводов и оборудования. На установке по очистке, сжижению и затариванию гелия проводится изоляция запорно-регулирующей арматуры и фланцев. Ведутся работы по холодному пуску 5 и 6 агрегатов ГПА-32 «Ладога».

На четвертой технологической линии выполняются работы по изоляции оборудования и монтажу технологических трубопроводов.

На пятой технологической линии производится монтаж основных металлоконструкций этажерки, трубных, кабельных эстакад, технологических трубопроводов. Начались работы по изоляции оборудования.

На шестой технологической линии завершено бетонирование балок и колонн, ведется монтаж основных металлоконструкций этажерок и кабельных эстакад, монтируются основные металлоконструкции и облицовка здания компрессорной.

На канализационно-очистных сооружениях завершен монтаж оборудования, идет подготовка к пусконаладочным работам.