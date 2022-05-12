В Череповце ввели в эксплуатацию новый детский сад
Еще один новый детский садик ввели в эксплуатацию в Зашекснинском районе Череповца. Расположен он по адресу улица Батюшкова, 10а. Первых воспитанников сад примет уже на следующей неделе. Следующий готовятся начать строить на улице Сазонова.
Детский садик № 46, получивший название «Звездочет», рассчитан на 220 мест и находится в 103-м микрорайоне. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию передали вчера заведующей детским садом Наталье Поступинской. По ее словам, все сложности, которые возникали по ходу строительства, совместными усилиями все-таки удалось преодолеть.
Всего в учреждении будет 11 групп. Две группы — для детей от полутора до двух лет, две группы — с двух до трех лет и семь групп на 140 человек — для детей, которые перейдут в новый сад из садов Индустриального и Заягорбского районов.
Источник: https://35media...poschitat-detei
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