В Череповце ввели в эксплуатацию новый детский сад

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Еще один новый детский садик ввели в эксплуатацию в Зашекснинском районе Череповца. Расположен он по адресу улица Батюшкова, 10а. Первых воспитанников сад примет уже на следующей неделе. Следующий готовятся начать строить на улице Сазонова.

Детский садик № 46, получивший название «Звездочет», рассчитан на 220 мест и находится в 103-м микрорайоне. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию передали вчера заведующей детским садом Наталье Поступинской. По ее словам, все сложности, которые возникали по ходу строительства, совместными усилиями все-таки удалось преодолеть.

© st.cherinfo.ru

Всего в учреждении будет 11 групп. Две группы — для детей от полутора до двух лет, две группы — с двух до трех лет и семь групп на 140 человек — для детей, которые перейдут в новый сад из садов Индустриального и Заягорбского районов.

Источник: https://35media...poschitat-detei

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