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«Курганхиммаш» изготовил реакторы для «Ильского» НПЗ

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/x744J_4BMc8
Источник: https://youtu.be/x744J_4BMc8

Курганхиммаш, Курган, производство бензинов, НПЗ, нефтепереработка, Яйский НПЗ, емкостные реакторы
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