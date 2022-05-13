Мобильный цех разделения БИОКОМПЛЕКС © biokompleks.ru

В числе прочих решений для аграриев, группа компаний БИОКОМПЛЕКС разрабатывает и производит оборудование для решения экологических проблем, связанных с отходами животноводства, в частности с навозом. Инвестируя в эти решения, наши клиенты, в числе которых крупнейшие отечественные холдинги, получают из навоза твердые и жидкие органические удобрения. Разделение навоза на фракции позволяет минимизировать его негативное влияние на экологию. Благодаря отделению твердой фракции исключается процесс брожения навоза, что уменьшает интенсивность аммиачного запаха, который больше не будет проблемой для местных жителей, чьи дома расположены близко к фермам КРС или СВК. Внесение органических удобрений возможно и в вегетационный период, а сами ЖОУ восстанавливают и улучшают почву. Кроме того, применение органических удобрений позволяет в значительной (до 70% и более) заместить минеральные удобрения, цена на которые за последнее время значительно выросла.

На многих животноводческих хозяйствах готовы использовать цеха разделения, видя все преимущества разделения навоза на фракции. Но не везде установить цех позволяет площадь или бюджет. Для таких ферм есть хорошее решение из числа наших технологий — мобильный цех разделения (МЦР).

МЦР БИОКОМПЛЕКС в работе © biokompleks.ru

МЦР — это оборудование класса «включай и работай». Его можно легко перевозить, устанавливать и буквально в считанные минуты вводить в эксплуатацию.

МЦР быстро разделяет навоз на жидкую и твердую фракции, снижая класс опасности и потенциальную угрозу природе, освобождает накопители (лагуны) за минимальный срок. Это позволяет продуктивнее осуществлять внесение жидких органических удобрений (ЖОУ) в поля.

Лента транспортера МЦР БИОКОМПЛЕКС © biokompleks.ru

Мобильный цех разделения можно транспортировать по обычным дорогам, а, значит, одной единицы будет достаточно, чтобы работать с несколькими накопителями, значительно удаленными друг от друга.

В 2021 году мобильный цех разделения БИОКОМПЛЕКС был удостоен Золотой награды в номинации «Проект в сфере защиты экологии (экологическая инициатива)» во II ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года».

Мобильный цех разделения можно включать от 1 до 10 сепараторов, которые разделяют навоз с концентрацией взвешенных веществ от 1% до 12%. Прессование производится при помощи шнека, что позволяет высвобождать всю свободную жидкость и большинство связанной влаги через сито с ячейками от 0,25 до 1,00 мм, при минимальном энергопотреблении — от 3 до 7,5 кВт (на каждый сепаратор).

МЦР БИОКОМПЛЕКС © biokompleks.ru