В подмосковном Можайске открыт завод по горячему цинкованию металлоконструкций

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9 мая компания DoorHan открыл в Можайске новый завод «DoorHan — Горячее цинкование». Предприятие занимается нанесением защитного покрытия наразличные виды металлоконструкций методомгорячего цинкования, который обеспечивает защитуизделий от атмосферной коррозии до 50 лет в зависимости от категории агрессивности среды. Новое современное оборудование обеспечивает получение коррозионно- и износостойкого покрытия высокого качества в короткие сроки.

Площадь цеха горячего цинкования составляет 13 000 м². В нём расположены 16 ванн с растворами (14 ванн химической подготовки и 2 ванны охлаждения и пассивации) и 1 ванна с расплавом цинка.

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Ванна горячего цинкования — самая вместительная в России, ее габаритные размеры составляют 13×2×3,5 м (Д x Ш x В), объем расплава цинка — 650 тонн. Такой размер ванны позволяет оцинковывать самые разнообразные изделия, максимальный вес которых может достигать 7 000 кг, а размер — до 12,5 м в длину, 1,8 м в ширину и 3,3 м в высоту, например изделия для дорожной инфраструктуры и строительного сектора.

Все поступающие металлоконструкции будут обрабатываться с применением типового технологического процесса, но с учетом индивидуальных конфигураций изделия. Толщина покрытия будет варьироваться согласно ГОСТу от 40 до 200 мкм.

Будут приниматься дополнительные требования от заказчика по толщине покрытия, упаковке, предсборке и доработке металлоконструкций до и после процесса цинкования. Технологическое оснащение завода позволит производить обработку металлоконструкций как в автоматическом, так и в ручном режиме, что обеспечит индивидуальный подход к каждому заказу.

Производительность линии составит 40 000 тонн горячеоцинкованной продукции в год. Для улучшения логистики внутри цеха и сохранения поступающей и готовой продукции будет построен склад давальческой продукции площадью 4 500 м². Это позволит защитить поступающие «чёрные» и готовые оцинкованные металлоконструкции от вредного воздействия окружающей среды.

Основные этапы технологического процесса:

Навеска. Доставленные на производство детали навешиваются на подвижные грузоподъемные траверсы. Для этого предусмотрены 3 гидравлические станции навески, которые позволяют одновременно навешивать 3 траверсы технологической линии.

Предварительная обработка. Далее траверсы поступают в тоннель химической подготовки, где происходит автоматический процесс обезжиривания, травления и флюсования.

Сушка и предварительный разогрев. Затем изделие поступает в 6-позиционную сушильную камеру, которая позволяет одновременно обрабатывать большой объем металлоконструкций.

Цинкование. После сушильной камеры изделие поступает в печь горячего цинкования, где находится ванна с расплавом цинка. Его температура поддерживается на постоянном уровне в районе +450 °C при помощи восьми высокоскоростных газовых горелок. Общая производительность печи составляет более 20 тонн оцинкованных металлоконструкций в час. После процесса цинкования изделие направляется в ванну охлаждения либо в ванну пассивации.

Снятие, сортировка и отгрузка оцинкованных металлоконструкций. Далее траверса с вывешенными изделиями автоматически направляется в зону для их снятия, доработки и упаковки, после чего выполняется погрузка металлоконструкций на транспорт для отправки заказчику.

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