Открылся новый завод по производству компонентов для электродвигателей и генераторов

Компания Евро Груп Ламинэйшнс Руссия открыла в Подмосковье новый завод по производству компонентов для электродвигателей и генераторов.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

В частности компания производит пластины и пакеты ротора, статора для электродвигателей и генераторов, являющихся сердцем любой вращающейся электрической машины!

Скоростные штамповочные прессы-автоматы позволяют штамповать пластины из электротехнической стали с высокой производительностью.

© Фото из открытых источников

Также в арсенале завода шлифовальное оборудование, литейная машина для заливки роторов под высоким давлением, сварочная машина для аргонно-дуговой сварки пакетов статора и прочее необходимое специализированное оборудование.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Центром притяжения является собственная новейшая уникальная лаборатория качества, созданная с прицелом на серьезные проекты как текущие, так и в перспективе!

Лаборатория позволяет производить спектральный анализ сырья для выпускаемой продукции, осуществлять высокоточные оптические измерения деталей сложной формы на оборудовании Zeiss, выявлять мельчайшие отклонения в геометрии элементов деталей, прогнозировать износ штампов, проводить разнообразные испытания роторов.

© Фото из открытых источников

Новый завод расположился в г. Бронницы Московской области.

«На самом деле это логичное продолжение, стартовавшего еще 2 года назад небольшого производства для проекта госкорпорации Росатом в сфере ветроэнергетики, где мы произвели и поставили 278 комплектов ротор-статор для ветрогенераторов на их предприятие в Волгодонске. Новый завод позволит реализовать и другие проекты, где требуются одновременно, и высокое качество, и высокосерийность, а в этом отношении наши компетенции как раз достаточно уникальны», — сообщил директор Евро Груп Ламинэшнс Руссия Владислав Тихонов