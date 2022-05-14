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Новые заводы и цеха

Открылся новый завод по производству компонентов для электродвигателей и генераторов

Компания Евро Груп Ламинэйшнс Руссия открыла в Подмосковье новый завод по производству компонентов для электродвигателей и генераторов.

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

В частности компания производит пластины и пакеты ротора, статора для электродвигателей и генераторов, являющихся сердцем любой вращающейся электрической машины!

Скоростные штамповочные прессы-автоматы позволяют штамповать пластины из электротехнической стали с высокой производительностью.

 © Фото из открытых источников

Также в арсенале завода шлифовальное оборудование, литейная машина для заливки роторов под высоким давлением, сварочная машина для аргонно-дуговой сварки пакетов статора и прочее необходимое специализированное оборудование.

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

Центром притяжения является собственная новейшая уникальная лаборатория качества, созданная с прицелом на серьезные проекты как текущие, так и в перспективе!

Лаборатория позволяет производить спектральный анализ сырья для выпускаемой продукции, осуществлять высокоточные оптические измерения деталей сложной формы на оборудовании Zeiss, выявлять мельчайшие отклонения в геометрии элементов деталей, прогнозировать износ штампов, проводить разнообразные испытания роторов.

 © Фото из открытых источников

Новый завод расположился в г. Бронницы Московской области.

«На самом деле это логичное продолжение, стартовавшего еще 2 года назад небольшого производства для проекта госкорпорации Росатом в сфере ветроэнергетики, где мы произвели и поставили 278 комплектов ротор-статор для ветрогенераторов на их предприятие в Волгодонске. Новый завод позволит реализовать и другие проекты, где требуются одновременно, и высокое качество, и высокосерийность, а в этом отношении наши компетенции как раз достаточно уникальны», — сообщил директор Евро Груп Ламинэшнс Руссия Владислав Тихонов

электротехника, Евро Груп Ламинэйшнс Руссия, новый завод, Московская область, иностранные инвестиции
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    14.05.2219:17:14

    А инвестиции в проект неизвестны?

    #1250581
  • Badassgoliath Badassgoliath
    14.05.2220:03:41

    стартовавшего еще 2 года назад небольшого производства для проекта госкорпорации Росатом в сфере ветроэнергетики

    Ветроэнергетика? Это ещё актуально? Я всегда думал, что вся эта тема с ветряками и панельками нужна только за тем, чтобы при случае отбрехаться от планируемых «мировым сообществом» экологических поборов, то есть пошлин и т. п.

    #1250583
    • Владислав Тихонов Владислав Тихонов
      14.05.2220:09:36

      Конечно актуально и будет развиваться! Ветроэнергетика дала работу многим специалистам, создалось много новых рабочих мест и производств, появлись уникальные высокие технологии, в том числе и на данном заводе, а работать он будет не только в ветроэнергетике, но и в других сферах   

      Отредактировано: Владислав Тихонов~20:10 14.05.22
      #1250584
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