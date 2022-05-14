В Брянской области запущена линия по производству гофрокартона
АО «Пролетарий» запустил новую производственную линию по производству четырёхклапанных ящиков из гофрокартона в г. Сураж Брянской области.
После введения санкций предприятие переориентировалось на восток. Ожидается, что в ближайшие два-три месяца «Пролетарий» будет получать компоненты из Восточной Азии.
АО «Пролетарий» более 125-ти лет работает на рынке производителей и поставщиков технического картона, гофрокартона и гофротары. Основано в 1894 году.
Компания является градообразующим предприятием. На АО «Пролетарий» работает более 870 человек, средняя заработная плата составляет более 55 тысяч рублей в месяц.
На сегодняшний день предприятие входит в 5 крупнейших налогоплательщиков Брянской области.
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14.05.2221:50:31