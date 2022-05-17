Можем Заменить: Бумага

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«Можем Заменить» — информационно-аналитический проект Центра аналитики и экспертизы ПСБ по исследованиям потенциала импортозамещения отраслей российской экономики.

В марте ряд зарубежных производителей бумаги и импортеры компонентов приостановили поставки в Россию, после чего цена на нее сильно выросла. Это отразилось не только на конечных потребителях бумаги, но и на ее производителях. Разбираемся, в чем основная проблема с бумагой в России, ждет ли нас дефицит, что такое бумага с приставкой ЭКО и причем здесь маркировка.

РЫНОК ДО СПЕЦОПЕРАЦИИ

Всю бумагу для печати можно разделить на три основных группы:

газетная

офсетная

мелованная

Газетная бумага — самый дешёвый вариант; такую бумагу применяют для печати больших тиражей.

Офсетная бумага — самый распространённый вид бумаги, именно её мы видим в офисах. Её производство регулируется ГОСТ-9094-89. Характеристики офсетной бумаги зависят от её класса и номера, из какой целлюлозы она изготавливается, отбеливается или нет. Офисная бумага в том виде, в котором мы к ней привыкли, — это чаще всего офсетная бумага с использованием белил. Её в России производят Светогорский комбинат, принадлежащий американской компании Sylvamo, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК), который входит в австрийский Pulp Mill Holding и «Монди СЛПК».

Мелованная бумага — наиболее качественная; её используют для печати высококачественных буклетов, глянцевых журналов, упаковки высокого качества. В состав этой бумаги обязательно входят мел, каолин и связующие вещества. Процесс её производства наиболее сложен, так как даже процесс мелования, как правило, производится в два шага и на специальном меловальном оборудовании. Ещё может добавляться этап каландрирования для придания бумаге повышенной гладкости и плотности.

Помимо бумаги, на рынке также широко представлен мелованный картон, который производится на тех же предприятиях и имеет схожую систему производства, но сфера применения отличается. В 2021 году суммарный объём производства мелованной бумаги и картона для печати вырос на 17% г/г и составил 104 тыс. тонн при потреблении 850-900 тыс. тонн (производство покрывает 10-12% от потребления). По разным оценкам чисто мелованной бумаги в России выпускается около 65-75 тыс. тонн, а потребляется 170-200 тыс. тонн (производство покрывает 37-38% спроса). Основными отечественными производителями выступают «Омела» (Илим, Архангельская область) и «Урал Брайт» (Кама, Пермский край).

САНКЦИИ

В марте ряд зарубежных производителей бумаги приостановил поставки в Россию. Среди ушедших с рынка финско-шведская Stora Enso, финская UPM, южноафриканская Sappi, польско-шведский концерн Arctic Paper. Ещё остаются поставки из Китая и других азиатских стран, но там появились проблемы с логистикой (портовые задержки), а по железной дороге идёт сравнительно небольшой объём.

Основным дефицитным товаром по итогам санкций стала мелованная бумага. Мало того что импорт, покрывавший более половины спроса, сократился, так и образовался недостаток химикатов (белил) для внутреннего производства. С 1 марта финская химическая компания «Кемира» прекратила поставки хлората натрия в Россию и Беларусь (используется для отбеливания целлюлозы). На фоне этого, к примеру, остановился Светлогорский комбинат компании Sylvamo, и бумага марок Ballet и SvetoCopy перестала поступать на рынок.

«Монди» на данный момент продолжает работу, т. к. имеет чуть больший запас химикатов (его хватит ориентировочно на 2-3 месяца). АЦБК для того, чтобы сохранить объёмы производства, меняет линейку продукции и ведёт переговоры с поставщиками сырья из Китая, Турции, стран Юго-Восточной Азии и Индии.

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КАК ВЫГЛЯДИТ РЫНОК БЕЗ ИМПОРТА

От отсутствия мелованной бумаги, картона и химикатов пострадали не только офисные сотрудники, но и несколько смежных секторов. Среди них хочется выделить типографии и фарминдустрию.

Типографии. Бумага всех трех типов используется для разных видов полиграфии. В частности, мелованная бумага — ключевой материал для высококачественной печати журналов, визиток, рекламных материалов любой сложности. Подобная печать для бизнеса — одно из высоко маржинальных направлений типографии, которое будет сворачиваться в текущих условиях. Сама по себе отрасль типографии низко маржинальная и продолжается сжиматься из-за снижения объёмов печатной продукции. По нашим оценкам продажи бумажных книг в России (без учёта учебников) по итогам 2021 г. составят 78 млрд руб., что на 18% ниже уровня 2019 г. По данным Росстата, количество организаций, которые специализируются на полиграфии, стабильно снижается: только за последние три года их стало меньше на треть (снижение до 11,5 тыс. предприятий).

В дополнение в этой сфере не только бумага, но и значительная часть других материалов: краски, офсетные резины, полиграфические пластины, химические добавки, являются импортными и существенно подорожали из-за волатильности курса рубля и нарушения основных мировых логистических маршрутов.

© Фото из открытых источников

Фарминдустрия. О проблемах с поставками мелованного картона жалуются и фармпроизводители, которые используют его для упаковки лекарств. Дефицит финского картона стал ощущаться и до февральских событий, одна из причин этому — забастовки на заводах UPM с начала 2022 года.

По словам производителей, картон российского производства не обеспечивает должную считываемость нанесённых на него QR-кодов, поэтому компании преимущественно предпочитали европейских поставщиков упаковочного картона.

МОЖЕМ ЗАМЕНИТЬ

Химикаты. Вопрос ребром встаёт в части химикатов. Технология производства хлорида натрия проста и практически не отличается от метода получения отечественного отбеливателя «Белизна». Однако ни одного российского предприятия по выпуску данного реагента не осталось, хотя СССР когда-то обеспечивал весь внутренний спрос. Проблема в том, что такое производство становится прибыльным при объёмах выпуска от 50 000 тонн в год, а с учётом объёмов конкурентов внутреннее производство было нерентабельным.

В текущих условиях комбинаты начали сами оптимизировать технологии производства. АЦБК разработал альтернативную схему приготовления двуокиси хлора, позволяющую исключить сернистый ангидрид. Схема прошла испытания в Северном (Арктическом) федеральном университете. В настоящее время концепция приготовления замещающего химиката внедряется предприятием. По другим производителям подобной информации найдено не было, и наиболее вероятным вариантом будет импорт из дружественных стран или переход на другой вид бумаги.

Альтернативная бумага. Компания «Сильвамо» в рекордно короткий срок (в течение двух недель) приняла решение по организации производства офисной бумаги не из белёной целлюлозы, а из полуцеллюлозы «SvetoCopy Эко». Уже получена тестовая партия, и сейчас она проходит испытания. Предварительно все необходимые показатели (плотность, прочность, пылимость, впитываемость) соответствуют действующим стандартам. Белизна — ниже традиционной, но на качестве печати и восприятия это не сказывается, а экологичность новой продукции за счёт отказа от химикатов даже лучше. АЦБК также включает в ассортимент продукцию из небелёной лиственной и хвойной целлюлозы, а также небелёной бумаги односторонней гладкости всей линейки плотности.

Типографии. При всех проявившихся сложностях многие компании отрасли настроены позитивно. Так, директор по производству издательской группы «Альпина» рассказал, что «год назад запущен белорусский завод, есть поставки из Китая, Турции, Индии. Риски, конечно, есть, но без бумаги никто не останется».

Фарминдустрия. Что касается мелованного картона, при импортозамещении мощностей российских и белорусских производителей должно хватить, чтобы покрыть большую часть спроса, который оценивается в 450 тыс. тонн. По заявлениям Камы, предприятие в 2022 году выпустит 221 тыс. тонн, а проектная мощность белорусской Добрушской бумажной фабрики — около 200 тыс. тонн мелованного картона в год (из них около 20% должно идти на белорусский рынок).

Компании уже начали использовать картон данных марок и отмечают, что картон от Камы по качеству схож с европейским, а белорусский пока немного хуже. В свою очередь в ЦРПТ (оператор маркировки) заверили, что трудностей с перенастройкой оборудования под другую упаковку не возникнет. Там поясняют, что уже есть производители, которые используют российский картон и печатают на нём все необходимое, включая маркировку. Если картон подходит для нанесения всей необходимой информации о лекарстве, то и для маркировки он подходит. Это уже многочисленно тестировалось и подтверждалось.

Газетная бумага. Дефицита газетной бумаги не ожидается, поскольку спрос полностью покрывается отечественными производителями.

Людмила Теличко, главный аналитик ПСБ

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