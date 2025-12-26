Светогорский ЦБК, производитель офисной бумаги SvetoCopy и Ballet, офсета и разного вида картона, выходит в новый для себя сегмент — изготовление картона для бумажных стаканчиков. На российском рынке, по оценкам экспертов, около 85% подобного картона — это импортное сырье в основном из Китая и Турции, отмечается нехватка отечественных поставщиков. Светогорский ЦБК будет производить трехслойный немелованный картон из стопроцентного первичного волокна, соответствующий всем высоким стандартам.

Рецептура нового продукта Светогорского ЦБК была разработана на основании требований рынка и дорабатывалась в соответствии с тестами у покупателей. Картон Светогорского ЦБК имеет умеренный белый цвет (белизна 81-83), держит форму за счет трехслойной основы, жесткий, обладает устойчивостью к кофе, воде, молочной кислоте. Планируется производить картон плотностью 200, 235, 265, 280 г/м2.

Комментирует Тимур Габидуллин, директор НПАО «Светогорский ЦБК»: «Рынок одноразовых бумажных стаканчиков активно развивается. Мы подошли к вопросу комплексно и, помимо картона для производства стаканчиков, будем выпускать также картонную основу (капсток) и картон для обечайки, чтобы клиентам было удобно заказывать все сразу у одного поставщика. Важным преимуществом является то, что Светогорский ЦБК оснащен как бумагоделательной машиной (БДМ), так и ламинатором, что позволяет нам предлагать „готовый“ продукт — ламинированный картон, существенно упрощая работу производителям стаканчиков. Мы уверены, что наша продукция обладает большими перспективами для замещения импортного сырья, поставляемого в Россию».

В конце 2025 года на Светогорском ЦБК в производство был запущен еще один новый продукт — лайнер, который представляет собой гладкую верхнюю часть для гофрированных коробок. Лайнер предназначен для нанесения печати и усиления прочности коробок. В Светогорске этот вид целлюлозно-бумажной продукции выпускается в разных граммажах и разной степени прочности на двух бумагоделательных машинах. Цель запуска — выход на новые рынки и расширение линейки продукции.