«ЗиО-Подольск» изготовил первый реактор «РИТМ-200» для ледокола «Якутия»

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АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» - АО «Атомэнергомаш») изготовил и подготовил к отгрузке первый реактор реакторной установки (РУ) «РИТМ-200» для серийного ледокола нового поколения «Якутия».

Вес реактора составляет 147,5 тонн, высота — 7,3 метра, диаметр — 3,3 м. Доставка негабаритного груза осуществляется на специальном железнодорожном транспортёре грузоподъёмностью 240 тонн. По железной дороге реактор будет транспортирован до станции «Новый порт» Санкт-Петербурга, где его перегрузят на специальную баржу и по воде доставят на верфи Балтийского завода.

«РИТМ-200» — новейшая реакторная установка для ледокольного флота, разработанная в Машиностроительном дивизионе Росатома — АО «Атомэнергомаш». Она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.

Основное преимущество силовой установки в ее компактности и экономичности. Она имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. За счет этого РУ в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых в настоящее время реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. В том числе это позволило сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости, ледопроходимости и т. д. Конструкция реакторов позволяет надёжно работать при воздействии бортовой качки атомохода с амплитудой колебаний ±45º и килевой качки с амплитудой ±15º при длительном крене до 30º. Срок службы реакторов 40 лет.

Напомним, что «ЗиО-Подольск» уже обеспечил поставку основного оборудования судовой реакторной установки «РИТМ-200» для новейшего отечественного универсального атомного головного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 «Арктика» и серийных ледоколов «Сибирь» и «Урал» для гражданского атомного флота страны. Кроме того, завод изготавливает ёмкостное оборудование, такое как: гидроаккумуляторы, ёмкости запаса воды, ёмкости гидроаккумуляторов, компенсаторы давления.Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания атомного двигателя «РИТМ-200» — от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает АО «ОКБМ Африкантов».