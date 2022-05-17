«Протон-ПМ» внедряет технологию 3D-наплавки

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«Протон-ПМ» изготовил первые единицы технологической оснастки, выращенные методом послойной дуговой наплавки, для изготовления деталей и сборочных единиц двигателя РД-191 ракеты-носителя «Ангара». Для этого применяется оборудование, разработанное предприятием совместно с кафедрой сварочного производства, метрологии и технологии материалов Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

На сварочные робототехнические комплексы установили специализированное оборудование, которое позволяет выращивать заготовки до 1000 мм в диаметре. Материалом может служить большой спектр сталей: конструкционных, жаропрочных, нержавеющих. При этом, по результатам проведённых исследований, полученная заготовка по некоторым механическим свойствам не уступает литым аналогам, а по ряду — превосходит.

Виктор Кацай, главный сварщик АО «Протон-ПМ»:

— Технология послойной наплавки в сравнении с традиционными видами изготовления даёт множество преимуществ. Во-первых, высокий коэффициент использования материала — до 90%. При литье этот показатель редко превышает 60%. Во-вторых, её использование позволяет избегать внутренних дефектов, таких как трещины, раковины, изменения в структуре металла. Кроме того, за счёт высокой скорости наплавки и минимального количества дополнительных операций применение технологии значительно снижает трудоёмкость изготовления, даже с учётом проведения последующей механической обработки.

Впервые оборудование, разработанное специалистами «Протон-ПМ» совместно с учёными ПНИПУ, представлено в рамках Международного авиационно-космического салона «МАКС-2021». В том же году произведены первые образцы изделий гибридного аддитивного производства. Разработан план внедрения технологии в серийное производство. Рассматривается возможность её тиражирования на других предприятиях интегрированной структуры ракетного двигателестроения.