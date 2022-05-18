Спущены на воду малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М»
Спущены на воду и готовятся к испытаниям новые корабли — малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М».
"Каракурт"
Малые ракетные корабли проекта 22800 оснащены высокоточным комплекс «Калибр» с крылатыми ракетами, современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитными ракетными комплексами. Корабли предназначены для действий в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно.
«Буян-М»
Малые ракетные корабли (корветы) проекта 21631 (шифр «Буян-М») — российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли нового поколения. Предназначены для несения патрульной службы по охране морского района в открытых прибрежных акваториях морей, океанов, во внутренних морях и на судоходных реках. Основное ударное вооружение (пусковая установка ракет «Калибр-НК») позволяет поражать не только надводные корабли противника, но и наземные объекты, расположенные на значительном расстоянии от береговой линии.
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