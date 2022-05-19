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Производитель электромобилей из подмосковного Дмитрова — компания «Конкордия» выпустила пилотный образец коммунальной машины Апис (с латыни — пчелка). Это первый отечественный электромобиль коммунального назначения, готовый к серийному производству.

В основе «Пчелки» — серийный электрокар Конкордия Urbis. Точнее — пространственная рама, рулевое, тормоза и независимые подвески. Поскольку Апис, в отличие от Урбиса, полноприводный, двигатель тут перенесли в базу и снабдили простейшей раздаточной коробкой: редуктор, дифференциал, две угловые передачи. Электрокар с полным дифференциальным приводом — это необычно само по себе (решение довольно дорогое), но тут еще сделали и отбор мощности на задние навесные агрегаты. Скорость вращения вала отбора мощности — 500-600 оборотов в зависимости от скорости движения, это соответствует потребностям серийных навесных агрегатов типа щеток, пескоразбрасывателей, косилок.

Общий коэффициент редукции (совокупность понижающих рядов) — 1:32. С таким тяговым оснащением машина разгоняется максимум до 40 км/ч, что для коммунальной техники довольно неплохо.

Двигатель у Аписа асинхронный, 10-киловаттный, китайского производства. Из Китая и тяговые батареи (на этом экземпляре свинцовые, но будут и литий-железо-фосфатные) на 160 А·ч и напряжением 72 вольта. «Конкордия» давно экспериментирует с электроникой российского производства от компании «Адапта», но в этой машине контроллер оставили импортным — он пока дешевле и надежнее. Заряжается Апис от обычной 220-вольтовой бытовой сети восемь часов, пробег на полном заряде — 60 км. С железо-фосфатным аккумулятором пробег доведут до 100 км.

Кузов машины сделан в брутально-угловатой стилистике Tesla Cybertruck. Кабина простенькая, почти без отделки, но все пластиковые элементы в ней оригинальные, делаются на «Конкордии».

В заднем изолированном отсеке расположили бак для воды на 300 литров. По специальным магистралям вода через насос (давление — две атмосферы) поступает к задней «навеске», чтобы смачивать щетку или мыть дороги. Расход воды невелик, бака хватает на час-полтора работы.

Чтобы поднимать заднюю «навеску», применили простое и изящное решение — взяли самую обычную механическую лебедку. Конечно, механизм с гидроприводом был бы интереснее, но он энергоемок, что для электромобиля неприемлемо. Этим же руководствовались, делая отбор мощности чисто механическим, без промежуточной гидростанции.

Продавать «Пчелку» планируют за 3,5 млн рублей с навесным оборудованием. Базовая же стоимость самой машины — 2,5 млн. Это более-менее средняя цена для малой коммунальной техники. Основными покупателями предполагаются дома отдыха, крупные отели, гольф-клубы и т. п.

Мы поездили немного на первом экземпляре «Пчелки». Подвеска оказалась жестковатой, но это сделано в расчете на заливку полного бака, а это минимум 300 дополнительных килограммов, они требуют большей выносливости от пружин и амортизаторов. Управляется машина отлично, она маневренна (радиус разворота — четыре метра), а тяговые возможности просто поразительны. Даже в крутую горку можно заехать, остановившись посередине. Но это не внедорожник, дифференциалы не блокируются, и на песке или в снегу машина может застрять. Поэтому в дальнейшем Апис хотят снабдить блокировкой центрального дифференциала. Хотя, по-хорошему, тут надо бы сделать простой подключаемый привод, что даже дешевле.

В машине шумновато (вспомните коэффициент редукции!) и не очень уютно. Надеемся, эти огрехи со временем исправят. А также перенесут дисплей системы заднего обзора в другое место, чтобы можно было одновременно смотреть на него и в одно из зеркал.

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Технические характеристики коммунального электромобиля Конкордия Апис:

Вместимость пассажиров — два места

Двигатель — 10 кВт, 72 вольта (редуктор 125, есть возможность буксирования прицепов до 24 тонн)

АКБ — литий-железо-фосфат 160 А·ч (320 А·ч — увеличенная АКБ). Демонстрационный электромобиль оснащен свинцово-кислотной АКБ

Запас хода — до 60 км (120 км — при увеличенной АКБ) (без включения допоборудования)

Встроенное автоматическое зарядное устройство 220 вольтВремя полной зарядки АКБ — шесть часов, с возможностью оперативной подзарядки (опционально возможна «горячая» замена батареи за 15 минут)

Клиренс — 350 ммТип привода — полный, через дифференциал

Грузоподъемность собственная — 600 кг, тяга на прицепе — до 20 тонн

Максимальная скорость — 35 км/чУгол подъема — не менее 50%

Тормозная система на все колеса гидравлическая, двухконтурная

Электрический стояночный тормоз на задние колесаКолеса 14″, возможно использование грузовых шин С класса

Длина, ширина и высота — 3300×1340×1960Оптика светодиодная, передняя, задняя, указатели поворотов, оранжевый проблесковый маячок

Остекление (лобовое и заднее — триплекс, боковые стекла и дверь — каленое стекло)Кузов из прочной ламинированной транспортной фанеры для инвентаря и оборудованияДополнительное бортовое внешнее крепление для инвентаря (лопаты, метлы)Бытовая розетка 220 V до 1кВт

Оборудование:

Бак для воды 300 литров, электронасос с давлением до 3,2 бара

Катушка для полива, 15М

Щетки для сметания пыли, на валу отбора мощности с орошением. Диаметр щетки — 550 мм, ширина очищаемой полосы — 1400 мм. Частота работы ВОМ — 540 об/мин, частота вращения вала щетки — 251 об/мин, направление выброса очищаемого мусора — вправо по ходу движения, угол — 60 градусов, максимально допустимая рабочая скорость — 8 км/ч, максимально допустимая транспортная скорость — 20 км/ч. Тип щеточных дисков — Beeline

Снегоотвал с передним расположением с изменяемым углом относительно продольной оси

Опции:

камера заднего вида, обогрев салона, кондиционер,пескоразбрасыватель прицепнойкосилка прицепная

Разрабатывается вариант с пылесосом производительностью до 13 куб.м/мин, отсеком для пыли и управляемыми щетками.

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