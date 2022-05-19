Космические войска приняли на управление запущенный с Плесецка спутник

Космические войска приняли на управление военный спутник «Космос-2556», все его бортовые системы функционируют нормально, сообщили в Минобороны РФ.

«С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально», — сообщили в министерском департаменте информации и массовых коммуникаций.

Спутник «Космос-2556» «выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС. Они будут управлять им в процессе орбитального полета.

Спутник был выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а», запущенной в четверг с космодрома Плесецк.