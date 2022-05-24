Компанией «КРУГ» выполнена поставка оборудования и программного обеспечения в рамках проекта по модернизации системы измерений количества и показателей качества нефтепродуктов (СИКНП) Петропавловской нефтебазы (Казахстан).

Основной вид деятельности Петропавловской нефтебазы — хранение и отпуск нефтепродуктов/ГСМ крупным и мелким оптом на территории Республики Казахстан.

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Годом ранее руководством нефтебазы было принято решение о замене выработавших свой ресурс вычислителей расхода нефтепродуктов на современные, позволяющие расширить функционал системы.

Модернизация системы учета дизельного топлива Петропавловской нефтебазы осуществляется с использованием российских вычислителей расхода нефти и нефтепродуктов ЦифрОйл и российской SCADA КРУГ-2000.

Необходимая информация по узлу учета нефтепродукта отображается на сенсорных экранах вычислителей ЦифрОйл и АРМ оператора, работающих в режиме 100%-го «горячего» резервирования.

ЦифрОйл предназначен для вычисления количественных и качественных характеристик нефти (нефтепродуктов) на предприятиях ее добычи, транспортировки, переработки и хранения в целях коммерческого (СИКН/СИКНП) или технического учета. Является полностью отечественной разработкой и не уступает по характеристикам зарубежным аналогам при существенно меньшей стоимости.

Многолетний опыт эксплуатации внедренных компанией «КРУГ» СИКН/СИКНП подтвердил надежность SCADA КРУГ-2000 при реализации сложнейших задач, связанных с коммерческим учетом нефти.

На вычислитель ЦифрОйл получено:

Заключение Минпромторга РФ о подтверждении производства на территории России (ПП РФ № 719)

Свидетельства о внесении в реестры средств измерений Российской Федерации и Республики Казахстан

Декларация ЕАЭС на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

SCADA-система КРУГ-2000 внесена в Реестр отечественного ПО Минцифры РФ.