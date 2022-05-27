Костромской судомеханический завод сдал промерное судно проекта 3330

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На АО «Костромской судомеханический завод» 26 мая 2022 года подписан акт приемки построенного на предприятии промерного судна класса «РМС 1,2 А» проекта 3330, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Судно построено в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) на период до 2024 года по заказу ФКУ «Речводпуть». Генеральный разработчик проекта — ЗАО «ГЦКБ Речфлота».

Всего в соответствии с государственным контрактом предусмотрено строительство 11 промерных судов проекта 3330.

Промерные суда данного проекта оснащаются современными автоматизированными гидрографическими (промерными) комплексами, предназначенными для выполнения промерных работ при проведении гидрографических изысканий.

Преимуществами комплекса являются высокая скорость и точность промера, сплошная съемка дна акваторий (сканирование), возможность создания 3D модели рельефа акваторий, расчета и контроля объемов дноуглубительных работ.

Кроме того, промерный комплекс способен выполнять промеры (траление) судового хода с глубиной 4,0 м и шириной 85 м за два продольных галса, что ведет к существенному сокращению расхода топлива.

Промерные суда будут переданы для работы в Администрации бассейнов внутренних водных путей. Головное судно этого проекта, теплоход «Промерный — 9», было сдано в ноябре 2021 года и передано эксплуатирующей организации ФГБУ «Канал имени Москвы».

В соответствии с государственным контрактом срок завершения строительства всей серии из 11 промерных судов данного проекта — IV квартал 2023 года.

Характеристики судна:

длина — 18,1 м;

ширина — 3,2 м;

мощность главного двигателя — 184 кВт;

экипаж — 2 чел.;

изыскательская партия — 4 чел.;

автономность — 2 суток.