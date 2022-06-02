В России началось производство оборудования для первой в Египте АЭС «Эд-Дабаа»
Производство оборудования для первой в Египте АЭС «Эд-Дабаа» запущено в России. Об этом в среду сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом».
"На производственной площадке в Колпине (Санкт-Петербург), где по заказу Росатома изготавливается различное оборудование для атомных электростанций, состоялась церемония запуска производства заготовок для корпуса реактора энергоблока № 1 египетской АЭС «Эд-Дабаа», — говорится в сообщении госкорпорации.
Официальное начало возведения АЭС в Египте планируется в первой половине июля.
Первая в Египте АЭС «Эль-Дабаа», которая будет построена по проекту Росатома, также будет состоять из энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ (4 блока мощностью 1200 мегаватт каждый). Таким образом, египетские руководители смогли на месте ознакомиться с работой современной российской АЭС, проект которой заложен в основу будущей египетской станции.
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