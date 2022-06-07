Первый российский анализатор кремния МАРК-1202 запущен в серийное производство
ООО «ВЗОР» — ведущий российский производитель приборов контроля параметров водных сред — запустил в серийное производство первый отечественный анализатор кремния МАРК-1202. Приказом № 1241 от 23 мая 2022 г. МАРК-1202 включен в Госреестр средств измерения под номером 85629-22.
Анализатор кремния МАРК-1202 ("ВЗОР") © vzornn.ru
Анализатор кремния МАРК-1202 предназначен для высокоточных измерений диоксида кремния в технологических водах тепловых и атомных электростанций, а также для контроля процессов водоподготовки в различных отраслях промышленности.
Принцип действия кремнемера МАРК-1202 основан на фотометрическом методе анализа, который заключается в определении оптической плотности синего кремниймолибденового комплекса, пропорциональной массовой концентрации кремниевой кислоты.
По своему типу новый прибор МАРК-1202 можно отнести к стационарному анализатору с микропроцессорным блоком обработки и преобразования информации, проточного, непрерывно-циклического действия, с возможностью измерения пробы вещества рабочей среды, отобранной вручную.
Анализаторы МАРК-1202 выпускаются в 3 вариантах исполнения по размещению блока преобразовательного:
1. Корпусное исполнение (К) — блок преобразовательный находится в корпусе модуля измерительного.
2. Настенное исполнение (Н) — блок преобразовательный размещается на вертикальной поверхности на расстоянии от модуля измерительного до 1000 м.
3. Щитовое исполнение (Щ) — блок преобразовательный размещается в щите на расстоянии от модуля измерительного до 1000 м.
Любое из вышеперечисленных исполнений может дополняться панелью переключения пробы для подключения до 6 каналов измерений, что обеспечивает быстрый и надежный многопоточный анализ.
Кремнемер подходит для автоматического и лабораторного контроля.
Гарантия на МАРК-1202 — 24 месяца.
Подробная информация — на сайте производителя.
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