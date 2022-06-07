Запущено новое производство шкафов управления — «ТехноВатт»
На заводе «ТехноВатт» в подмосковных Мытищах была запущена новая производственная линия по серийному выпуску шкафов автоматических систем управления технологическими процессами.
Компания «ТехноВатт» сегодня — это отечественный производитель, выполняющий полный цикл работ по энергообеспечению и автоматизации технологических процессов:
• проектирование систем электроснабжения, распределения и управления;
• разработка прикладного программного обеспечения для шкафов управления и SCADA систем;
• разработка решений для систем электроснабжения и АСУ ТП;
• сборка силовых и распределительных щитов, шкафов управления систем мониторинга;
• поставка электротехнического оборудования;
• монтаж электрощитового оборудования и шкафов автоматизации;
• пуско-наладка, гарантийное и сервисное обслуживание.
Продукция завода зарекомендовала себя как надежное и эффективное решение для автоматизации и управления производством на предприятиях различных областей промышленности.
«На сегодняшний день оборудование „ТехноВатт“ успешно применяется в системах холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха крупных объектов пищевой промышленности ГК „Черкизово“, „Микоян“, „Мираторг“, „Глобалтрейд“, „Атлантис“, Fazer; гипермаркетах и распределительных центрах сетей „Глобус“, „SELGROS Cash&Carry“, „BILLA“, „X5 RetailGroup“; спортивных объектов: ледовых дворцов и физкультурно-оздоровительных комплексов», — сообщает руководитель компании Алексей Карцев.
Отдельное направление деятельности компании «ТехноВатт» — это организация систем удаленного доступа и контроля за работой инженерных систем. Современные системы мониторинга позволяют оперативно регулировать параметры работы всего подключенного к ним оборудования, а также своевременно получать информацию о нештатных ситуациях и реагировать на них, удаленно внося требуемые изменения.
Новый производственно-складской комплекс компании площадью 1500 кв.м. удовлетворяет всем необходимым требованиям по безопасности и качеству производства. Сотрудники компании используют только профессиональный инструмент ведущих мировых производителей. Регулярно обновляется станочный парк: для новой производственной линии был закуплен станок лазерной резки для изготовления корпусных элементов щитов.
В связи с запуском новой линии дополнительно было увеличено количество рабочих мест. На производстве созданы все условия для комфортной и продуктивной работы персонала.Часть производственного комплекса занимает регулярно пополняемый склад комплектующих, что позволяет гарантировать минимальные сроки выполнения заказов.
Собственный проектный отдел, штат программистов и отлаженное производство позволяют компании «ТехноВатт» разрабатывать и поставлять наиболее подходящие для конкретных проектов решения по гибким ценам.
На сегодняшний день, при известных сложностях с поставками компонентов, завод «ТехноВатт» имеет возможность обеспечить бесперебойный выпуск оборудования в согласованные с заказчиком сроки.
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