На Камчатке птицефабрика «Пионерское» запустила в работу новый птичник
«Весь проект реализован на отечественном оборудовании, которое производится в Липецке. Оно уже показало свою эффективность и надёжность, и вполне сопоставимо с лучшими зарубежными аналогами. Ввод этого птичника позволит увеличить производительность птицефабрики с 55 миллионов до 65 миллионов штук яйца ежегодно. Это крайне важно для обеспечения наших потребителей хорошим, качественным и доступным по цене яйцом. Я хочу напомнить, что в отсутствие этого яйца, по большому счёту, единственным аналогом является новосибирское яйцо, которое достаточно длительное время идёт на Камчатку, и мы не можем быть уверены в его качестве», — рассказали в правительстве Камчатского края.
«На сегодня оборудование в птичнике полностью введено в эксплуатацию. Всё оборудование российского производства — компании „Техно“, которая расположена в Липецке. Зарекомендовало оно себя очень хорошо. У нас подобное оборудование больше восьми лет эксплуатируется на других птичниках и проблем с эксплуатацией и с приобретением запасных частей нет», — отметил директор АО «Пионерское» Геннадий Антонов.
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Все мероприятия по реконструкции и модернизации производства проводились в рамках реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства, регулирование рынков сырья и продовольствия в Камчатском крае».
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