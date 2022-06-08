ГАЗ представил новые модели поколения NN для розничной торговли и мобильного бизнеса

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Горьковский автозавод на проходящем в Москве форуме «Неделя российского ритейла» представил новые модели автомобилей для городских перевозок, розничной торговли и мобильного бизнеса.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, появление в линейке автомобилей ГАЗ городского фургона «Соболь NN» отражает быстро растущий спрос со стороны служб доставки и компаний, работающих в сегменте онлайн-торговли, в компактном, маневренном и в то же время вместительном и комфортабельном развозном автомобиле. За счет небольших габаритов (длина машины — 5120 мм; высота — 2430 мм) и малого радиуса разворота (5,4 м) автомобиль может легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке, проезжать по узким улицам и загруженным складским помещениям, парковаться во дворах, не создавая помех легковому транспорту.

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Также представлен предсерийный образец «Соболя NN» в версии трехместного грузового фургона с объемом кузова 7,8 куб.м. Размеры грузового отсека (д/ш/в) — 2600×1860×1614 мм. В дальнейшем линейка «Соболь NN» будет включать в себя фургоны с однорядной и двухрядной кабинами, с различными вариантами высоты кузова, а также микроавтобусы. Фургон-рефрижератор «ГАЗель NN» предназначен для перевозки грузов с жесткими температурными требованиями, например, замороженных продуктов. Применение современных технологий и материалов позволили обеспечить большой объем внутреннего пространства — 13,12 куб.м, при сохранении минимального веса грузовой надстройки менее 800 кг. Силовые элементы рамы и кузова спроектированы таким образом, чтобы защитить кузов от деформаций во время движения по неровным дорогам, обеспечивая прочность и безопасность всей конструкции. Усиленная теплоизоляция позволяет поддерживать температуру перевозимого груза на уровне до -20°С. Мощность холодильной установки — до 2800 Вт. Оборудование автомобиля включает 15 точек фиксации груза, камеру заднего вида, широкий дверной проём с заниженным уровнем входа, систему внутреннего освещения и сейф для хранения денег и документов.

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Фудтрак на шасси «ГАЗель NN» оборудован всем необходимым для приготовления блюд и напитков в условиях автономной работы: жарочной поверхностью, печью-мангалом, фритюрницей, СВЧ-печью, тостером, кофемашиной. Два стола, один из которых оснащен охлаждаемой поверхностью, система подвода воды и вытяжной вентиляции обеспечивают возможность комфортной работы для команды из трех человек. Для подключения к электросети предусмотрены розетки бортового ввода и бензиновый генератор. Встроенный аккумулятор обеспечивает работу холодильного оборудования и во время движения. Стеклопластиковая поверхность кузова имеет высокую стойкость к механическим повреждениям, а гибкие компоновочные решения дают возможность выбора индивидуальных габаритных размеров в зависимости от потребностей конкретного бизнеса.