Бронированные внедорожники «Соболь NN» заступили на службу

Бронированные внедорожники «Соболь NN» заступили на службуСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
ФГУП «Главный центр специальной связи» пополнил автопарк десятью бронированными автомобилями «Соболь NN», переданными компанией «Луидор».
Машины поступили в модификациях с приводом 4×2 и 4×4, что позволяет использовать их в различных условиях эксплуатации. Новые автомобили оснащены бронезащитой класса Бр2, системой пожаротушения, видеонаблюдения и шумоизоляции, а также дополнительными опциями для повышения комфорта экипажа. Такое оснащение обеспечивает надежную защиту водителя, пассажиров и перевозимых грузов.
Передача техники состоялась в Нижнем Новгороде при участии руководства «Луидор» и «Спецсвязи».
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