На Курганмашзаводе создан замкнутый цикл модернизации станочного оборудования
В центре развития перспективных технологий ПАО «Курганмашзавод» запущен в эксплуатацию новый участок с современным станком плазменной резки и листогибочным прессом. Теперь в пределах одного производства можно создать замкнутый цикл капитального ремонта станочного оборудования с элементами модернизации. На новом участке уже изготавливается более 30-ти видов продукции разной конфигурации.
— Умная цифровая система организации ремонтного производства — это пилотный проект, который со временем как модель может быть применен в основном производстве, — рассказал исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Петр Тюков. — Современные терминалы, в которых сосредоточены чертежи и документы, планы и графики, обозначена персональная ответственность на каждом этапе работ, централизованный склад, оборудованный цифровой тележкой помогут систематизировать и облегчить работу заводских подразделений. Невозможное — возможное, будущее на пороге.
В 2021 году на Курганмашзаводе собственными силами проведен капитальный ремонт с модернизацией 18 единиц станков и обрабатывающих центров. Экономия предприятия составила более 30 млн рублей, так как цены на ремонт оборудования у подрядных организаций на порядок выше.
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