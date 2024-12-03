Новые ТМ-140 поставлены МЧС России

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«Высокоточные комплексы» (входят в Ростех) поставили МЧС России снегоболотоходы ТМ-140. Это финальная партия техники в этом году. Машины изготовлены «Курганмашзаводом». Техника пополнит парк Мурманского поисково-спасательного отряда на Кольском полуострове.

ТМ-140 обладают высокой проходимостью и предназначены для работы в труднодоступных районах. Вездеходы оборудованы универсальной грузовой платформой, на которую устанавливаются различные модули и технологическое оборудование, что позволяет быстро адаптировать технику для специальных задач.

В этом году предприятие уже поставило несколько партий ТМ-140. Машины применяют для выполнения специальных задач. Так, по сообщению арктического спасательного центра г. Певек МЧС России по Чукотскому автономному округу, в ноябре ТМ-140 доставили новое оборудование и продукты питания на труднодоступную метеорологическую станцию Валькаркай. Спасатели преодолели более 130 км за 12 часов в условиях полного бездорожья: по заснеженной тундре и сложному рельефу.

Специальная техника по заказу МЧС России также используется спасателями Республики Коми (Воркута), Архангельской и Мурманской областей

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