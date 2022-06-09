Второй цех для обслуживания поездов «Ласточка» заработал в депо «Подмосковная»

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Второй цех для обслуживания поездов «Ласточка» открылся в депо «Подмосковная» на севере Москвы, сообщает пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

«Завершили строительство и открыли в Москве второй цех в депо „Подмосковная“ для обслуживания электропоездов „Ласточка“. Это позволит увеличить производственные мощности депо до 240 пятивагонных поездов (сейчас 98 поездов)», — говорится в сообщении.

В депо «Подмосковная» выполняются все виды плановых и внеплановых работ по обслуживанию поездов, включая замену и обточку колесных пар и тормозных дисков, замену тяговых двигателей и компрессоров, ремонт крышевого, внутрисалонного, подкузовного оборудования и другие работы.