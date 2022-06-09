В Белгороде открылся новый детский сад

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В Белгороде в микрорайоне Крейда открыли новый детский сад «Тридевятое царство», возведённый в рамках нацпроекта «Демография». К его строительству приступили в мае 2021 года. Строительством и оформлением здания занималась компания «Трансюжстрой». Сегодня учреждение уже готово принять 145 дошкольников. Его главное отличие от государственных садов — современные решения в функциональной разработке детских групп и стильный дизайн, подобранный специально для малышей.

В дошкольном учреждении оборудовали современный бассейн размером 6×9 м и глубиной от 0,6 до 0,8 м. Он оснащён системой глубокой водоподготовки, есть разделительные дорожки, плавательный инвентарь. В группах предусмотрели большие окна для естественного освещения, высокие потолки и практичное напольное покрытие, которое позволит сохранить тепло зимой и прохладу — летом. Лестницы стали частью образовательного процесса, на подступенках появились цифры, добрые слова и районы Белгородской области. С основными детскими зонами расположены комнаты для сна. В коридорах есть рекреационные, развивающие островки с бизибордами, кукольным театром, интерактивной панелью и зоной для изучения ПДД.

Сад «Тридевятое царство» построили с учётом всех основных требований: современный пищеблок, медицинский блок, спортивный и музыкальные залы, оборудованные всем необходимым для занятий, кабинеты учителей, кружковая. В ходе планирования детского сада дизайнеры «Трансюжстроя» подобрали экологичную детскую мебель: стульчики со спинками в форме облачков, миниатюрные детские кухни, кроватки. А цвета интерьеров — с учётом рекомендаций специалистов. Стены детского сада вручную расписали художники: здесь появились зайчики, облака и горы.

Тщательно подошли к планировке территории: высадили много деревьев, кустарников и цветов, которые в скором времени образуют зелёный остров в этом районе. Обустроили на площадках специальные «огородики» для средней, старшей и подготовительных групп. Благодаря этому дошкольники будут наблюдать за развитием растений, выращивать свои овощи и зелень, постигая азы ботаники. Отдельно оборудовали зону паровозов с цветами и спортивную площадку, на выходе из которой расположилась «тропа здоровья» с сенсорной дорожкой для массажа стоп. Всего на территории сада шесть прогулочных площадок. В качестве подарка компания «Трансюжстрой» подарила детскому саду одну из самых больших муравьиных ферм в России. Теперь дети смогут наблюдать и ухаживать за маленькими жителями.

Детский сад «Тридевятое царство» рассчитан на детей раннего возраста. В саду будут две группы для малышей (1,5-2 и 2-3 лет), две группы для детей от 3 до 5 лет, одна группа для детей 5-6 лет и группа для тех, кто готовится к школе (6-7 лет). В коллективе 14 воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и тренер по плаванию, учитель-логопед, педагог-психолог и старший воспитатель.

© bel.ru

© bel.ru

© bel.ru

© bel.ru

© bel.ru

© bel.ru

© bel.ru

© bel.ru

© bel.ru

© bel.ru

© bel.ru

© bel.ru

© bel.ru