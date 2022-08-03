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Детские сады и школы

В Иркутском районе (п.Большая Речка) открылся новый детский сад

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В поселке Большая Речка Иркутского района 3 августа начал свою работу новый детский сад. Он сможет принять 140 детей. Садик полностью укомплектован оборудованием и мебелью, установлены сушильные шкафы. Для проведения образовательных программ приобретены интерактивные передвижные доски. Территория озеленена и оснащена игровым оборудованием, обустроена спортивная площадка. Укомплектован коллектив из 12 воспитателей. Дети распределены в шесть групп.На строительство детсада выделено 224 млн рублей.
Источник: https://www.ogirk.ru/2022/07/28/nov...utskom-rajone-otkroetsja-3-avgusta/

Иркутская область, детский сад
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