В Иркутском районе (п.Большая Речка) открылся новый детский сад
В поселке Большая Речка Иркутского района 3 августа начал свою работу новый детский сад. Он сможет принять 140 детей. Садик полностью укомплектован оборудованием и мебелью, установлены сушильные шкафы. Для проведения образовательных программ приобретены интерактивные передвижные доски. Территория озеленена и оснащена игровым оборудованием, обустроена спортивная площадка. Укомплектован коллектив из 12 воспитателей. Дети распределены в шесть групп.На строительство детсада выделено 224 млн рублей.
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