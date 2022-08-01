Российская марка Сибталь, завершение обновления

«Сибталь» завершил обновление и предлагает новые продукты в сфере грузоподъёмного оборудования и складской техники.

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В нише оборудования для подъёма, перемещения груза всё чаще нам встречается продукция под маркой СИБТАЛЬ. Наиболее широко представлены такие товары как: тали ручные и электрические, домкраты, лебёдки ручные и электрические, складские тележки, блоки, захваты, стропы и многое другое.

© Фото из открытых источников

Рассматривая эти товары на полке магазина или на страницах интернет площадок, проникаешься невольным интересом и желанием узнать о продукции и производителе более подробно, так как, внешний вид вызывает ощущение добротности, а цена более чем доступная.

Что же привлекает повышенное внимание к этому бренду?

Ключевыми факторами, на наш взгляд, являются: качественная окраска элементов корпуса, нанесение защитного покрытия на детали с использованием цинка и хрома, использование легированной термообработанной стали, надежные и удобные для обслуживания механизмы фиксации, детали и элементы крепления с повышенным запасом прочности. Если добавить к выше сказанному — достойный внешний вид продуктовой линейки, всё это выгодно отличающей ее на общем фоне. Эти особенности и ещё ряд значимых характеристик, которые можно подчерпнуть изучив прилагаемую документацию, заставляют нас поверить в надежность данной торговой марки.

© Фото из открытых источников

Если же вы, рассматриваете для себя возможность использования не только грузоподъёмного, но и складского оборудования рекомендуем обратить внимание на новую линейку продукции этого же производителя под брендом Sibline. Здесь представлен широкий ассортимент ручных, гидравлических и электрических самоходных штабелеров. Эта марка соответствует всем требуемым на сегодняшний день стандартам качества и весьма достойно выглядит на фоне своих конкурентов.

Ну что ж, попробуем углубиться в происхождения этого бренда, ведь вся информация доступна сейчас на просторах интернета. Ознакомившись с ней, нам становится понятно, что СИБТАЛЬ это Российская торговая марка, принадлежащая торгово-производственной компании «Грузовая Механика», которая, начала свою коммерческую деятельность, в далеком 2008 году, на базе завода Крафт. Началом первых шагов стало изготовление и поставка грузоподъёмного оборудования для промышленных предприятий. На протяжении этого времени, преодолевая все рыночные трудности и невзгоды, компания выстроила партнёрские отношения не с одной сотней клиентов и на сегодняшний день, заслужила у них репутацию верного и надежного партнера. Наличие девяти филиалов во всех ключевых городах страны, штат квалифицированных сотрудников, клиентоориентированный подход к ведению бизнеса, позволяет компании занимать лидирующее положение во всех направлениях своего развития и роста.

С начала деятельности компании «Грузовая Механика» прошло достаточно времени и технический прогресс, так же не стоял на месте, развивались технологии, совершенствовались средства производства, повышалась прочность и надёжность материалов. В связи с чем, в 2021 году, было принято решение произвести ребрендинг, результатом которого и стало «омоложение» продукции, под торговой маркой СИБТАЛЬ. Совместно с производственными площадками, в компании были проработаны и переведены на более высокий уровень все стандарты проверки качества. Осуществлена модернизация оборудования, появились новые ассортиментные позиции, а на выпускаемых — была проведена замена комплектующих на более надежные аналоги. Оформление документации теперь происходит в строгом соответствии с регламентами. Так, например, при разработке защиты элементов, деталей, узлов оборудования, в условиях сложной климатической эксплуатации, стали применятся стандарты исполнения «У» (умеренный климат) по ГОСТ 15150. Что соответствует требованиям безопасности Российских и международных стандартов.

И сегодня, наш инженерный центр, постоянно работает над модификацией готовых изделий, подбирая новые высокопрочные материалы, для изготовления деталей, используя и внедряя современные технологии, повышающие надёжность выпускаемого оборудования. Это позволяет добиваться необходимого запаса прочности в изделиях, которая даёт возможность говорить о продолжительном сроке эксплуатации инструмента, более 7 лет и гарантийном сроке 12 месяцев (при соблюдении соответствующих условий эксплуатации). Подводя итоги, мы с уверенностью можем констатировать, что торговая марка СИБТАЛЬ закрывает все основные потребности в нише грузоподъёмного оборудования.

При этом ассортимент компании продолжает расширяться и уже можно увидеть новую, продукцию в нише складского оборудования. Ранее мы уже упоминали о бренде Sibline.

Стоит заметить, что уже в ближайшем будущем предприятие ставит перед собой задачу обеспечить потребителей надёжной грузоподъёмной и складской техникой не только в профессиональной, но и в бытовой сфере.