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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый завод Подмосковья будет выпускать по 500 млн бутылок воды в год

 © stupinoadm.ru

ООО «Завод Святой источник», входящий в группу компаний Боржоми, завершил проект создания завода по производству бутилированной воды и напитков на территории Московской области, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В Дмитровском городском округе начал работу новый завод по производству бутилированной воды и напитков, который будет выпускать 500 млн бутылок воды ежегодно.

Общий объём инвестиций в этот проект составил 6,5 млрд рублей.

Строительство нового подмосковного предприятия началось в ноябре 2020 года, в конце 2021 года объект был введен в эксплуатацию застройщиком.

Новый завод обеспечил рабочими местами более 280 человек.
Источник: https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novo...dmoskovya-budet-vypuskat-po-500-mln

Московская область, новый завод
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    Нет аватара oaroma
    02.08.2213:38:11

    Новость хороша, а вот «более 283 человек»… Это сколько - 283,4 человека? Правильнее написать «более двухсот восьмидесяти».

    #1252519
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