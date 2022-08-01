Новый завод Подмосковья будет выпускать по 500 млн бутылок воды в год
ООО «Завод Святой источник», входящий в группу компаний Боржоми, завершил проект создания завода по производству бутилированной воды и напитков на территории Московской области, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В Дмитровском городском округе начал работу новый завод по производству бутилированной воды и напитков, который будет выпускать 500 млн бутылок воды ежегодно.
Общий объём инвестиций в этот проект составил 6,5 млрд рублей.
Строительство нового подмосковного предприятия началось в ноябре 2020 года, в конце 2021 года объект был введен в эксплуатацию застройщиком.
Новый завод обеспечил рабочими местами более 280 человек.
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