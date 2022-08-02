Локомотивное депо ЮВЖД пополнилось новыми маневровыми тепловозами

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В эксплуатационное локомотивное депо Белгород-Курский Юго-Восточной железной дороги поступило семь новых тепловозов отечественного производства серии ТЭМ18ДМ, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Локомотивы ТЭМ18ДМ предназначены для выполнения маневровых работ и имеют ряд преимуществ перед своими аналогами. Эти модели оборудованы встроенной системой микроклимата, эргономичными расширенными кабинами управления с усиленной шумоизоляцией и комфортными креслами. В тепловозе также установлена быстрая система диагностики работы локомотива, которая позволяет увидеть сбои ещё на начальном этапе.

Кроме того, ТЭМ18ДМ оснащены стёклами с электрическим обогревом, стеклоочистителями и теневыми щитками, современными системами автоматического торможения, пожарной сигнализацией и пожаротушения.

Ранее проведено масштабное обновление парка локомотивного депо Агрыз — 23 и 25 июля туда поступило 4 тепловоза серии ТЭМ18ДМ, а до конца года ожидается поступление ещё 19 маневровых локомотивов.