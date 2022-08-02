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Транспорт и логистика

Локомотивное депо ЮВЖД пополнилось новыми маневровыми тепловозами

 © ic.pics.livejournal.com

В эксплуатационное локомотивное депо Белгород-Курский Юго-Восточной железной дороги поступило семь новых тепловозов отечественного производства серии ТЭМ18ДМ, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Локомотивы ТЭМ18ДМ предназначены для выполнения маневровых работ и имеют ряд преимуществ перед своими аналогами. Эти модели оборудованы встроенной системой микроклимата, эргономичными расширенными кабинами управления с усиленной шумоизоляцией и комфортными креслами. В тепловозе также установлена быстрая система диагностики работы локомотива, которая позволяет увидеть сбои ещё на начальном этапе.

Кроме того, ТЭМ18ДМ оснащены стёклами с электрическим обогревом, стеклоочистителями и теневыми щитками, современными системами автоматического торможения, пожарной сигнализацией и пожаротушения.

Ранее проведено масштабное обновление парка локомотивного депо Агрыз — 23 и 25 июля туда поступило 4 тепловоза серии ТЭМ18ДМ, а до конца года ожидается поступление ещё 19 маневровых локомотивов.
Источник: https://gudok.ru/news/?ID=1610008

РЖД, Трансмашхолдинг
  • 1
    Alex M Alex M
    02.08.2222:42:28

    ТЭМ18ДМ оснащены…
    Интересно, а почему их не оснащают камерами? С ними же удобнее, стоят не дорого. Вижу продаются для маневровых. Их наверняка кто-то для удобства работы закупает себе сам через начальство. Что если ставить видеокамеры сразу в поставке по дефолту?

    #1252533
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