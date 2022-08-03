Во Владимире открыто крупное предприятие по производству гофрокартона
2 августа во Владимире открыли новое предприятие «Формабокс» по выпуску гофрокартона и гофропродукции. Оно базируется в цехах производственной площадки «А» бывшего завода «Автоприбор». Площадь нового предприятия «Формабокс» — это 12 тыс. квадратных метров.
Планируется, что на новом предприятии в год будет выпускаться не менее 140 млн квадратных метров гофрокартона разных марок и профилей, до 100 миллионов штук бумажных крафт-мешков, а также гильзы и шпули, полиэтиленовая упаковка.
В создание завода инвестором вложено уже около 4 млрд рублей. На «Формабоксе» трудоустроилось 80 человек. К 2023 году коллектив предприятия должен вырасти до 500 человек.
Все поставщики сырья — российские компании. В производстве будет максимально возможно использовано вторичное сырьё.
К концу текущего года загрузка мощностей должна быть обеспечена на 60 процентов. При выходе на полную мощность в 2023 году завод станет самым крупным производителем картонной продукции во Владимирской области и ЦФО.
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