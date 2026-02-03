«Муромский машиностроительный завод» («Муроммашзавод») запустил во Владимирской области производство рулевых реек с электроусилителем для автомобилей AURUS и электрических портальных мостов для электробусов КАМАЗ.

Общий объем инвестиций в создание нового производства превысил 2,2 млрд рублей, из которых 1,75 млрд предоставил федеральный Фонд развития промышленности. Средства выданы в виде льготного займа по специальной программе «Автокомпоненты ».

В новом производственном корпусе налажено первое в России производство рулевых реек с электроусилителем для транспортных средств на платформе AURUS. До 2022 года их импортировали из Германии. «Муроммашзавод» планирует изготавливать до 350 реек в год для автомобилей AURUS.

Также на площадке организован выпуск электрических портальных мостов для российских электробусов производства «КАМАЗ», «Волгабас», «ЛиАЗ», «Синара — городские машины». Ранее основными поставщиками были производители из Германии и Китая. Объем выпуска составляет более 200 мостов в год с возможностью увеличения до 3 тыс. ежегодно.

Выпускаемые комплектующие изготавливаются преимущественно из отечественного сырья и материалов. Уровень локализации производства рулевых реек составляет 84%, а мостов — 87%.

«Благодаря займу Фонда развития промышленности „Муроммашзавод“ организовал производство комплектующих для автомобилей AURUS и отечественных электробусов. В настоящий момент компания адаптирует разработанные рулевые рейки для применения в малотоннажных грузовиках „ГАЗель NN“ и „ГАЗель NEXT“. В целом предприятие способно выпускать до 40 тысяч рулевых механизмов в год. При этом мы готовы закрыть всю потребность „КАМАЗа“, „Волгабаса“ и других российских производителей электробусов в электропортальных мостах, а также адаптировать их для гибридных и электрических грузовых транспортных средств для последующего выпуска», — рассказала генеральный директор АО «ПО Муроммашзавод» Александра Сумина.

Рулевая рейка с электроусилителем позволяет при повороте рулевого колеса прикладывать меньше усилий. Кроме того, она обеспечивает смягчение ударов, передающихся на руль при наезде управляемых колес на неровности дороги, и повышает безопасность при разрыве шин переднего колеса.

Разработанная конструкторами предприятия рейка, по их данным, не имеет аналогов российского производства. Благодаря реализованному принципу питания достигается значительное снижение расхода топлива и выбросов диоксида углерода. Среди основных преимуществ перед импортными аналогами — возможность реализации беспилотного управления легковым автомобилем и электронная компонентная база класса Automotive.

Электрический портальный мост отечественной разработки обеспечивает безопасность, плавность хода электробуса, повышенный уровень комфорта. Также благодаря нему транспорт более экологичен за счет высокой энергоэффективности и низкого уровня шума. Кроме того, его применение позволяет снизить затраты на техническое обслуживание транспортного средства.

Заем ФРП был направлен на приобретение более 40 единиц современного высокотехнологичного оборудования. Среди них высокопроизводительная автоматизированная линия сборки статоров электродвигателей для электрических портальных мостов, линия поверхностного монтажа печатных плат, автоматизированный комплекс литья алюминиевых сплавов под высоким давлением, высокоточные зубообрабатывающие, фрезерные и токарные станки и обрабатывающие центры, термический комплекс, шлифовальное и измерительное оборудование.