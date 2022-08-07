С Пуровского ЗПК НОВАТЭКа отгружена юбилейная 100-миллионная тонна продукции
С начала отгрузки продукции Пуровского завода по переработке газового конденсата (ЗПК) в 2005 г. со станции Заводская потребителям отправлено более 1,7 млн вагонов-цистерн с продукцией.
С Пуровского ЗПК НОВАТЭКа отгружена юбилейная 100-миллионная тонна продукции.
Отгрузка была осуществлена в июле 2022 г.Юбилейная тонна отправилась в железнодорожных вагонах-цистернах со станции Заводская на станцию Лужская Октябрьской железной дороги. Пуровский ЗПК является важным звеном в вертикально-интегрированной производственной цепочке НОВАТЭКа. Завод построен вблизи г. Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) для переработки газового конденсата. На месторождениях НОВАТЭКа и его СП добывается природный газ со значительным содержанием жидких углеводородов, которые после сепарации и деэтанизации на месторождениях, по большей части по сети конденсатопроводов поставляется для стабилизации на Пуровский ЗПК.
Основными продуктами Пуровского ЗПК являются стабильный газовый конденсат (СГК) и широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ). В 2021 г. объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК составил 12,82 млн т, при этом объем переработки увеличился на 8,8% по сравнению с 2020 г. Было произведено 9,352 млн т СГК, 3,39 млн т ШФЛУ и сжиженного углеводородного газа (СУГ) и 23,8 тыс. т регенерированного метанола. Основной объем СГК Пуровского ЗПК поставляется железнодорожным транспортом в Усть-Лугу для дальнейшей переработки или отгрузки на экспорт. Весь объем ШФЛУ, которая является сырьем для производства товарного СУГ, поставляется по трубопроводу на Тобольский нефтехимический комбинат СИБУРа для дальнейшей переработки.
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