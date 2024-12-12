В Усть-Луге построили вторую очередь терминала по перевалке удобрений

Логистический оператор «Ультрамар» завершил строительство второй очереди терминала по перевалке удобрений и иных сыпучих грузов в Морском торговом порту Усть-Луга в Ленинградской области.

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Морской терминал с тремя причалами с общим причальным фронтом 885,7 м для перевалки 12 млн тонн экспортных грузов в год оснащён 34 купольными хранилищами для единовременного складирования около 1 млн тонн минеральных удобрений, железнодорожной инфраструктурой для приёмки насыпных грузов, а также имеет операционную акваторию площадью 273 200 м² глубиной не менее 17,2 м для подхода балкеров размером Panamax с дедвейтом до 80 тысяч тонн. За прошедшие 3 года «Ультрамар» совместно с Росморпортом реализовал программу по портовым сборам.

Соглашение с Росморпортом на строительство второй очереди было подписано в 2022 году. Согласно ему, «Ультрамар» разработал и реализовал проект универсального морского терминала со строительством дополнительных глубоководных причалов, оснащённого технологическим оборудованием, и проведения дноуглубительных работ в рамках реконструкции акватории и расширения возможностей для приёма дополнительных судов. Как говорят в компании, общий объём инвестиций в проект составил более $200 млн. В рамках развития проекта портовые мощности должны были увеличиться до 25 млн тонн в год и выше.

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