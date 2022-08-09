Россия запустила в космос спутник для Ирана

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Иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Хайям» успешно выведен на целевую орбиту с помощью стартовавшей во вторник, 9 августа 2022 года в 08:52:38 по московскому времени, с космодрома Байконур российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат».

Вместе с иранским спутником на орбиту выведены 16 малых российских аппаратов — CubeSX-HSE-2, «Монитор-1», UTMN, CYCLOPS, Siren, «КАИ-1», «Кузбасс-300», Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, «Геоскан-Эдельвейс», MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.

Малые спутники сделаны в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Балтийском государственном техническом университете «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова, Научно-исследовательском институте ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, Тюменском государственном университете, Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, Кузбасском государственном техническом университете имени Т.Ф. Горбачева, Научно-исследовательской лаборатории аэрокосмической техники ДОСААФ, Московском институте электронной техники, Институте систем обработки изображений (филиал Федерального научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук), Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», Сколковском институте науки и технологий, Геоскан, ФИРОН и Казанском институте развития образования.

Спутники предназначены для научных и технологических исследований, в том числе для отработки технологий реализации межспутниковых каналов связи, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.

Это был 12-й пуск российской ракеты-носителя в 2022 году и четвертый — с космодрома Байконур. Для ракеты-носителя «Союз-2.1б» данный полет стал 57-м, для разгонного блока «Фрегат» — 109-м в истории. Ракета-носитель «Союз-2.1б» изготовлена Ракетно-космическим центром «Прогресс», разгонный блок «Фрегат» — Научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина (входят в Роскосмос).