Первый космический аппарат Геоскана в космосе

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Во вторник, в 08:52:38 по московскому времени, с космодрома «Байконур» состоялся запуск 16 малых космических аппаратов образовательного проекта Space-π в качестве попутной полезной нагрузки при запуске коммерческого зарубежного спутника. Основная и попутная полезные нагрузки были выведены на целевые орбиты ракетой-носителем «Союз-2.1б» и разгонным блоком «Фрегат». Среди малых космических аппаратов — и наш спутник «Геоскан-Эдельвейс». Это первый в истории частный космический аппарат из Санкт-Петербурга, вышедший на орбиту! Имя кубсату придумала в ходе конкурса активистка РДШ Анастасия Касьяненко.

Все 16 аппаратов по очереди вышли на орбиту из пусковых контейнеров компании «Аэроспейс Кэпитал» над Индийским океаном. Ожидаемое время первого сеанса связи с нашим наноспутником — 11:58:45 — 12:09:22 (МСК), резервный сеанс связи — 23:16:19 — 23:26:13 (МСК). Собственная спутниковая наземная станция управления находится в Санкт-Петербурге, на крыше здания офиса компании.

Параметры начальной орбиты космического аппарата «Геоскан-Эдельвейс»: высота — 469×508 км (высота перигея и апогея), наклонение орбиты — 97 градусов, оборот вокруг Земли — за 1,5 часа.

Геоскан-Эдельвейс предназначен:

для летных испытаний спутниковой платформы «Геоскан 3U«;

проведения образовательной деятельности в рамках проекта Space-π;

взаимодействия с радиолюбителями всего мира с дипломной программой (кстати, позывной нашего кубсата — RS20S);

летных испытаний газовой двигательной установки стандарта CubeSat (ОКБ «Факел») совместно с ГНСС-приемником компании «Элвис» (он определяет координаты местоположения аппарата на орбите на основе радиосигналов, излучаемых спутниками навигационных систем).

На аппарат также установлена символическая полезная нагрузка — кремниевая пластина размером 10×15 мм. На нее методом ионно-лучевой литографии нанесены 22 772 имени со всего мира, из них 6000 — имена ребят из Российского движения школьников.

Прошедшая летную квалификацию спутниковая платформа «Геоскан 3U» будет использована для образовательной деятельности в рамках проекта Space-π программы «Дежурный по планете» Фонда содействия инновациям. В данный момент инженеры компании «Геоскан» совместно с российскими университетами разрабатывают семь космических аппаратов форм-факторов CubeSat 1U и 3U.